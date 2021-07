Jenaer Ehrenamtliche helfen im Hochwassergebiet

Helfer des DRK-Kreisverbandes Jena-Eisenberg-Stadtroda betreiben in Ringen eine Versorgungsstation.

Jena. Deutsches Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund sind in Rheinland-Pfalz im Einsatz.

Insgesamt 24 ehrenamtliche Helfer des Kreisverbandes Jena-Eisenberg-Stadtroda des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowie des Jenaer Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) sind derzeit im Ort Ringen in der Gemeinde Grafschaft in Rheinland-Pfalz im Einsatz, um den von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen zu helfen. Die Gemeinde befindet sich in der Nähe der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, die besonders stark vom Hochwasser getroffen wurde.

Von Ringen aus werden Versorgungsfahrten mit Verbrauchsgütern und als Zubringer für medizinisches Personal in Richtung Bad Neuenahr-Ahrweiler durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung. Gleichzeitig sei ein Verpflegungsstützpunkt aufgebaut worden, der nun von dem Betreuungszug betrieben werde. Die Einsatzdauer betrage voraussichtlich drei bis fünf Tage.

Derweil bitten die Helfer darum, von Sach- und Nahrungsspenden abzusehen. Ein Transport in die betroffenen Gebiete sei derzeit nicht möglich und könne zudem vor Ort logistisch nicht bewältigt werden. Der DRK-Bundesverband habe indes auf seiner Website unter www.drk.de/hochwasser ein Spendenkonto eingerichtet.

Spendenkonto:

IBAN: DE63370205000005023307

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Hochwasser