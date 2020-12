Jenaer Einwohnerentwicklung ist schlechter als der „Worst Case“

Von der Bevölkerungsentwicklung hängt es auch ab, wie die Stadt ihre Infrastruktur entwickelt. Völlig unterdimensioniert scheint - so oder so - die Mittelinsel am Fußgängerüberweg Paradiesstraße zu sein.

Spannende Zahlen vermeldet die Statistikstelle in ihrem neuesten Bericht. Demnach sinkt die Einwohnerzahl in Jena weiter, der Rückgang beschleunigt sich sogar. Seit Jahresbeginn hat die Stadt etwa 350 Einwohner verloren. Die Jenaer Einwohnerzahl sinkt, weil weniger Menschen in Jena geboren werden oder herziehen, als Menschen sterben oder fortgehen. Besonders im Blick steht wegen der Corona-Pandemie auch die Sterbestatistik. Auswirkungen sind in den Frühjahrszahlen nicht sichtbar. Von Februar bis Juni 2020 sind etwa 50 Jenaer weniger gestorben als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt war 2019 der Tod von 1140 Jenaern zu beklagen. Krankheiten des Kreislaufsystems waren mit 430 die häufigste Ursache.