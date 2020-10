Jenaer Einzelhändler betreiben gemeinsamen Laden in Einkaufsmeile

Die Jenaer Innenstadt-Händler kämpfen und machen und tun, um die bösen Folgen der Pandemie fürs Geschäft zu lindern. Soeben kommt die jüngste Initiative in Fahrt: ein Pop-up-Store. Hinter dem Marketingwort steht der Zusammenschluss von zwölf Jenaer Geschäften und weiteren Partnern, die in einem jüngst geräumten Ladenlokal der Goethe-Galerie zunächst bis Jahresende gemeinsam ihre Waren anbieten.

Eine segensreiche Rolle haben dabei der Verein Initiative Innenstadt und seine 100 Mitglieder gespielt, so beschreibt es Swenn Gottschalk, der dem Vereinsvorstand angehört und seit 14 Jahren das mittlerweile mit einem Café verknüpfte Textilgeschäft „Del Corazon“ am Markt betreibt. Michael Holz, Centermanager der Goethe-Galerie, gehört der Initiative Innenstadt an und hat den Weg frei gemacht für die besondere Unternehmung. Sie soll Nutzen ziehen aus der hohen Besucherfrequenz in der Einkaufsmeile. Holz betrachte das als Testballon, sagt Gottschalk, „Meine Phantasie ist, das länger zu machen.“

30 Marken und Labels

Die Waren im vorherigen „Collosseum“-Ladenlokal entstammen Geschäften wie zum Beispiel dem „Fass“, „Fräulein Meier“, „Pici Vinothek“, „Del Corazon“ oder „Showroom“. Sogar das Autohaus Fischer ist demnächst mit von der Partie, das einen E-Roller präsentieren will. Zudem profitiert der Shop nach Gottschalks Darstellung von Partnerschaften mit Designern der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle und mit Geschäftsleuten in Berlin, so dass etwa 30 Marken und Labels den Waren anhaften. Der Hälfte aller Offerten könne man das Prädikat „nachhaltig“ geben.

Der interessante Mix werde nun gewiss helfen, um spannend zu wirken, sagt Gottschalk. Allerdings grübelt er noch, ob der Umsatz vor Weihnachten bei erhöhter Käuferfrequenz womöglich gedeckelt ist – sollte der Shop mit Waren-Nachschub und erhöhter Mitarbeiter-Ausstattung nicht hinterherkommen. „Aber wir lernen, dass wir das bedienen können. Wir bauen unser Team noch weiter auf, um die Dezemberzeit zu packen.“ Im Übrigen seien zum Beispiel sechs EC-Geräte im Betrieb, um die kaufmännischen Belange der Partner fein getrennt zu halten. Obendrein sind einige Partner trainiert auf das Pop-up-Prinzip: Im ehemaligen Sportartikel- und Wanderbedarfs-Geschäft an der Ecke Löbderstraße, Nonnenplan, Holzmarkt verkauften sie im Frühjahr über drei Wochen gemeinsam ihre Waren.

Das Offline-Gefühl

Im Kern gehe es doch darum, bei der Käuferschaft ein Gefühl zu bewahren, „das online nicht zu erreichen ist“, sagt Gottschalk. Er wisse, dass es bei vielen Geschäften wegen der Pandemie „schlimmer steht, als es noch aussieht“. Dabei sei es der „ganz, ganz tollen Leistung“ der Initiative Innenstadt und ihres City-Managers zu danken, dass viele Geschäftsleute durch den Formalitätendschungel hin zu Hilfs- und Überbrückungsgeldern geleitet wurden. Dennoch! Er persönlich sehe in der großen Notlage auch etwas Gutes: den Zwang, Probleme mit Kreativität zu lösen und mit dem eigenen Team wieder mehr die nötigen Auswege zu besprechen. „Das Ding nehme ich für mich mit. Klar, für Pessimisten ist es schwer, die jetzige Situation gut zu finden.“

Der Schriftzug „Collosseum“ prangt noch über dem Pop-up-Shop. Für den neuen Namen, so berichtet Swenn Gottschalk, werden die benötigten Buchstaben wiederverwendet: „Cool“.

Die Stadtverwaltung hat die Situation für Handel, Gastronomie und Hotellerie in Jena auf eine Große Anfrage der FDP im Stadtrat hin als „prekär“ bezeichnet. Im Handel seien besonders Betriebe mit saisonaler Ware von den Pandemie-Folgen betroffen. Einschneidend sei zum Beispiel, dass viele der 22.000 Studenten als Konsumierende weggefallen seien nach Umstellung von Präsenz- auf Digital-Unterrichtung. Oder: Fast 60 Prozent der rund 370.000 in Jenaer Beherbergungsbetrieben im Jahr 2019 gebuchten Übernachtungen waren geschäftstouristisch motiviert – und sind in diesem Jahr großteils zum Schaden des Handels- und Gastgewerbes entfallen.