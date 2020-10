Jenaer Einzelhandel: Modehaus Sinn verlässt den Schutzschirm

Das Modehaus Sinn kann den „Schutzschirm“ verlassen. Das Verfahrens musste Ende April wegen der Corona-Krise eingeleitet werden. In dem Jenaer Modehaus wird dies mit Freude registriert.

Wie die Jenaer Geschäftsleiterin Sabine-Amelie Gertner der Redaktion sagte, bedeutet die vollständige und endgültige Abwicklung eines Insolvenzverfahrens in nur fünf Monaten einen Rekord. In noch keinem anderen Unternehmens dieser Größe sei das Verfahren in so kurzer Zeit erfolgreich beendet worden. Außergewöhnlich sei zudem, dass nicht ein Arbeitsplatz abgebaut und keine Filiale geschlossen wurde. „Wir gehen mit einem positiven Gefühl in die Zukunft“, sagte Sabine-Amelie Gertner. Ein modernes und zum Teil auch digitales Einkaufserlebnis kombiniert mit menschlicher Nähe zu bieten, sei der Anspruch für die Zukunft.

Im Oktober jährt sich die Gründung der Handelsgesellschaft durch verschiedene unabhängige Modehäuser zum 120. Mal. Nach Jena kam das Unternehmen mit dem Bau der Goethegalerie vor knapp 25 Jahren.