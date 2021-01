Jenaer Eltern kritisieren Pläne für Ferien-Verschiebung

Pläne der Landesregierung, die Winterferien vorzuziehen, haben bei Jenaer Eltern massive Kritik ausgelöst. Diese Maßnahme bestrafe genau die Eltern, die nicht in der Lage seien, in Homeoffice zu arbeiten oder Kurzarbeit zu nutzen. Gerade auch in jenen Krankenhäusern, die zuletzt bei der von der Politik versprochenen Corona-Zulage leer ausgingen, kämen die Ferienpläne sehr schlecht an.

So wiesen Pflegekräfte aus dem Klinikum auf genehmigte Urlaubsplanungen hin. Wenn Ärztinnen und Pfleger dann Urlaub machen müssten, wenn ihre Kinder wieder Schule hätten, "ist das an Familienunfreundlichkeit kaum noch zu überbieten“, so ein Arzt. Auch Fernunterricht beanspruche die Kinder sehr und sei von „Winterferien mit den Eltern“ weit entfernt.

Ein weiterer Leser beklagte sich bei der Redaktion, wenn es der Landesregierung darum gehe, Tagesausflüge nach Oberhof zu unterbinden, möge sie dies anders regeln und nicht durch Ferienverschiebungen durchsetzen.

Urlauspläne seien besonders auch in Berufsgruppen wie Polizei, Feuererwehr oder für die Verkäufer im Lebensmittelhandel wichtig. Durch Schnellschüsse werde hier viel Vertrauen verspielt, so der Leser.