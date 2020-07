Die ersten 350 Elternbriefe wurden an Minister Helmut Holter (M.) übergeben. Die Aktion hat der Stadtelternbeirat der Kindergärten initiiert. Familien müssen dringend weiter entlastet werden, denn sie haben zur erreichten Eindämmung der Corona-Pandemie in Thüringen einen wesentlichen Beitrag geleistet.

Jenaer Elternbriefe an den Minister übergeben

Um auf die Probleme im nach wie vor eingeschränkten Kindergarten-Betrieb aufmerksam zu machen, haben Jenaer Eltern eine thüringenweite Solidaritätsbriefaktion gestartet. Mehr als 500 Briefe sind dazu allein aus Jena bisher zusammenkommen. Die ersten 350 Briefe haben Vertreter des Stadtelternbeirats bereits vor einer Woche persönlich an Minister Helmut Holter übergeben.

Bei einer Gesprächsrunde in der Kindertagesstätte „Schatzinsel“wurde die Belastung von Kindern, Eltern und Pädagogen in der aktuellen Lage dargelegt. Aus Sicht der Eltern sorgt vor allem die feste Zuordnung von Gruppen, Pädagogen und Aufenthaltsbereichen, auch im Freien, für erhebliche Einschränkungen im Kita-Ablauf. Zum Beispiel darf ein Kind nicht mit seinem Freund im Sand buddeln, weil es in der aktuellen Woche nur am Klettergerüst eingeteilt ist und der Freund außerdem einer anderen Gruppe angehört.

Die Schnupfen-Problematik - Kinder mit Corona-Symptomen müssen sofort zu Hause bleiben – belastet vor allem die Eltern. Bevor das Kind wieder in die Einrichtung darf, braucht es nämlich eine Gesundschreibung vorm Arzt oder sogar einen negativen Corona-Test. Dies wiederum stell Kinderärzte vor große Herausforderungen.

Die liebe in Karton und Körbchen gesammelten Briefe. Foto: Privat

„Mit unserer Solidaritätsbriefaktion wollen wir allen Thüringer Kita-Eltern die Möglichkeit geben, ihre Stimme einzubringen, ohne an einer Demonstration teilnehmen zu müssen“ , sagt Annekatrin Hartung, die Vorsitzende des Stadtelternbeirats Jenaer Kitas. Neben Eltern hätten da auch Großeltern, Arbeitgeber und andere Unterstützer mitgemacht.

Viele Eltern sind nach wie vor gezwungen, Urlaubstage zu nehmen, Arbeitszeitkonten mit Minusstunden zu belasten oder Verdienstausfälle in Kauf zu nehmen, sagt Hartung. Einige Eltern seien bereits von Kündigungen bedroht.

Die Eltern hoffen auf den Minister, denn andere Bundesländer wagen bereits den Schritt in den Regelbetrieb. So entfiel in Sachsen am 29. Juni „die Trennung der unterschiedlichen Gruppen im Gebäude und auf den Außenflächen“.

Der Brief kann auf der Facebook-Seite des Stadtelternbeirates Jena heruntergeladen werden und enthält Platz für persönliche Ergänzungen. https://www.facebook.com/STEB-Jena-164400803590631 Die Aktion läuft bis zum 13. Juli 2020.