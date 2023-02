Jenaer Erfinder erneut bei „Einfach genial“ dabei

Jena. Detlev Sommer aus Jena schafft es zum dritten Mal in die MDR-Sendung. Fortsetzung des „Kaminboosters“

Bereits zum dritten Mal hat es der Jenaer Tüftler und Erfinder Detlev Sommer in die MDR-Sendung „Einfach genial“ geschafft: Er stellt am Dienstag einen Kaminbooster für Plattenheizkörper vor. Das Gerät besteht aus Ventilatoren, die die warme Luft, die an den Heizflächen entsteht, in den Raum verteilen. So wird das Zimmer schneller warm und die Heizung muss nicht auf vollen Touren laufen. Das spart Energiekosten.

Bereits in der Schulzeit sorgte Sommer mit seinem „Ausblend-Gerät“ für gute Musik. Während des Studiums verhalf er Fotografen mit seinem „Multi-Spektral-Mosaik-Filter“ für bessere Fotoabzüge. Sogar das DDR-Fernsehen berichtete damals in der „Umschau“ über seine patentierte Entwicklung. Beim MDR ist Detlev Sommer nicht unbekannt. 2016 stellte er in der Sendung „Einfach genial“ seinen Fenster-Schnapper, einen Aufhebelstopp für Fenster vor. Damit war er auch in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ vertreten.

Es folgte 2020 der Kaminbooster für Kaminöfen und nun folgt die Fortsetzung mit dem Kaminbooster für Plattenheizkörper. Aber auch mit anderen Entwicklungen wie dem Algenschnapper – ein nützliches Tool für Besitzer eines Aufstellpools – ist Detlev Sommer mittlerweile in ganz Europa erfolgreich. Weitere Ideen warten noch auf die Umsetzung.

Zunächst ist aber erstmal das 30-jährige Jubiläum vom Jenaer Veranstaltungskalender „Tips – Das Magazin“ dran, das Detlev Sommer hauptberuflich gestaltet.

Die Vorstellung des „Kaminboosters“ Anfang 2020 im Erfindermagazin stieß nach Angaben des MDR auf großes Interesse: Im „Einfach genial“-YouTube-Kanal wurde der Clip fast 300.000-mal aufgerufen. Die „Kaminbooster“-Bauanleitung von Detlef Sommer wurde über 100.000-mal heruntergeladen.

Dienstag, 7. Februar, ab 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen