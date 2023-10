Jenaer Ernst-Abbe-Hochschule lädt zum Tag der Forschung ein

Jena. Forschende und Studierende der EAH stellen ihre Projekte vor. Auch Möglichkeiten der Vernetzung werden geboten.

Forschung in den Bereichen Medizintechnik und Biotechnologie steht im Mittelpunkt des diesjährigen Tages der Forschung am Mittwoch, 18. Oktober, an der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH).

Forschende der Hochschule stellen hier ihre Projekte vor: Sie beleuchten Lab-on-a-Chip-Systeme, die Funktionalitäten eines makroskopischen Labors auf einem nur plastikkartengroßen Kunststoffsubstrat unterbringen. Zudem berichten sie über die Erforschung eines multimodalen optischen Katheters in der Kardiologie sowie über optische Lösungen aus der Natur als Inspiration für die Anwendung in der Technik.

Darüber hinaus gibt das Team Forschungsdatenmanagement einen Einblick in seine Arbeit und wird anhand des Projektes „Avatar“, das sich mit der Anonymisierung persönlicher Gesundheitsdaten beschäftigt, den Lebenszyklus von Forschungsdaten vorstellen.

Am Nachmittag zeigen die Studierenden ihre Forschung. In kurzen Vorträgen geben fünf Projekte aus verschiedenen Fachbereichen einen Einblick in ihre Themen. Anschließend werden im Posterwettbewerbs die besten studentischen Poster vorgestellt. Hier ist von Gesundheits- bis Ingenieurwissenschaften alles dabei. Zum Finale werden die drei besten studentischen Poster geehrt, und der Sparkassenpreis für angewandte Forschung wird verliehen. Zwischen den Programmblöcken gibt es Möglichkeit zur Vernetzung bei Kaffee und Snacks.

Tag der Forschung, Mittwoch, 18. Oktober, 9.30 bis 17 Uhr, Aula der Ernst-Abbe-Hochschule, Carl-Zeiss-Promenade 2