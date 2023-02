Jenaer Experten zu Stürzen und Unfällen: Es kann jeden treffen

Jena. Jenaer Abendvorlesung: Verletzungen an Hand, Sprunggelenk und Hüfte

Ein kleiner unaufmerksamer Moment, und schon ist es passiert: Man fällt unglücklich und verletzt sich. Zu einem Unfall zu Hause oder in der Freizeit kommt es in Deutschland etwa jede sechste Sekunde. Ein Blick in die Statistik verrät außerdem, dass sich knapp zwei Drittel aller Unfälle in einem dieser Bereiche ereignen. „In der Freizeit ist die Hand besonders gefährdet für Verletzungen, die sich bei Hobbys oder beim Heimwerken zugezogen werden. Ebenso kommt es häufig zu Stürzen, die oft aus Unachtsamkeit beim Sport, Stolpern oder gar unter Alkoholeinfluss passieren“, sagt Privatdozent Mark Lenz.

Der Oberarzt in der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Universitätsklinikum Jena (UKJ) behandelt eine Vielzahl unterschiedlicher Verletzungen und weiß, dass diese mitunter nicht ohne Probleme heilen und daher einer längeren medizinischen Versorgung bedürfen sowie Reha-Maßnahmen nach sich ziehen.

Auf Handverletzungen, Knochenbrüche an Hand- und Sprunggelenk sowie der Hüfte wird der Unfallchirurg in seinem Vortrag bei der Jenaer Abendvorlesung am Mittwoch, 22. Februar, näher eingehen. Patienten, Angehörige und Medizininteressierte sind in den Hörsaal 1 des Klinikums in Lobeda eingeladen. Beleuchten wird Mark Lenz die Folgen von Unfällen und verschiedene Behandlungsmethoden. Denn oberstes Ziel ist stets, die Funktionsfähigkeit der betroffenen Körperteile wiederherzustellen. Wie und ob das immer gelingt – auch darauf wird der Unfallchirurg eingehen.

Die Jenaer Abendvorlesung findet an jedem letzten Mittwoch des Monats statt. Zur übernächsten Veranstaltung mit dem Thema „Der Darm – Unser zweites Gehirn?“ wird am 29. März eingeladen.

Mittwoch, 22. Februar, 19 Uhr, Hörsaal 1 des Klinikums in Lobeda