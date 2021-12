Jenaer F-Haus: Corona-Schnelltests dort, wo früher Partys stiegen

Das Stäbchen kommt tief in die Nase: Mit Schutzbekleidung wird ein Antigen-Schnelltest im Jenaer F-Haus genommen.

Jena. Eine neue Testmöglichkeit soll die Station in der Goethegalerie entlasten.

Die Schnelltest-Kapazitäten werden in Jena weiter ausgebaut. Nun gibt es die Bürgertests auch in der Jenaer Veranstaltungsstätte F-Haus. „Wir haben unsere Öffnungszeiten im F-Haus erweitert, um die Goethegalerie zu entlasten“, sagt Betreiber Cornelius Golembiewski. Dort war die Schlange zuletzt sehr lang.

Unter der Woche gibt es im F-Haus zwei Zeiträume pro Tag: von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr. Am Wochenende werden die Antigenschnelltests samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr möglich sein. Der Zugang zum Testzentrum erfolgt über den Eingang Krautgasse. Im F-Haus finden seit November keine Veranstaltungen mehr statt. Im Saal ist somit genügend Platz, um Kabinen aufzustellen, in denen die Tests genommen werden.

Einzelne Besucher werden in Erinnerung an frühere Partys und Veranstaltungen im F-Haus ganz wehmütig. Am Eingang haben die Betreiber eine Kiste aufgestellt, aus der täglich neue Gläser verschenkt werden.

Mehr Infos zu Schnelltests in Jena: https://gesundheit.jena.de/de/schnelltestmoeglichkeiten-in-jena