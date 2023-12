Zahlreiche Kräfte wurden in der Dornburger Straße zusammengezogen.

Einsatz Jenaer Feuerwehr löscht in der Dornburger Straße

Jena Rauchmelder schlug Alarm und viel Kräfte im Einsatz

Zu einem Wohnungsbrand ist die Jenaer Feuerwehr am Donnerstagnachmittag in die Dornburger Straße ausgerückt. Ein Rauchmelder hatte ausgelöst, und es handelte sich dabei nicht um einen Fehlalarm. Schnell wurden sieben Einheiten zusammengezogen, um schnelle Hilfe in dem Mehrfamilienhaus zu gewährleisten.

Der Brand erwies sich aber als überschaubar: Wie die Stadt später mitteilte, war Weihnachtsschmuck in Flammen geraten. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Vor wenigen Tagen erst hatte es im Südviertel einen Wohnungsbrand gegeben.