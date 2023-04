Jenaer Firma und Uniklinikum kooperieren für externe Blutspendeaktion

Jena. Die Aufwandsentschädigung kann behalten oder an einen gemeinnützigen Verein eigener Wahl weitergegeben werden.

Bei der Firma Dako hat es eine Blutspendeaktion des Instituts für Transfusionsmedizin des Universitätsklinikums Jena (UKJ) gegeben. Vorangegangen war eine Umfrage unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens, ob diese gewillt sind, an ihrem Arbeitsplatz Blut zu spenden.

Ilka Scheibe, Verantwortliche für betriebliches Gesundheitsmanagement, freute sich über die vielen positiven Reaktionen auf die Anfrage: „Wir haben ein unheimlich großes Potenzial an hilfsbereiten und gesundheitsbewussten Menschen bei Dako und sind begeistert, dass wir unserem Team diese Möglichkeit bieten können.“

Für den Blutspendedienst des UKJ war es die erste externe Spendenaktion seit Beginn der Corona-Pandemie. „Auch darauf sind wir natürlich stolz“, sagt Scheibe. Der doppelte Mehrwert der Blutspende liege aber nicht in der von Dako übernommenen Organisationsarbeit, sondern darin, dass alle Spenderinnen und Spender eine Aufwandsentschädigung erhalten. Diese darf entweder behalten, oder direkt an einen gemeinnützigen Verein eigener Wahl weitergegeben werden. Die Aktion soll jetzt regelmäßig alle drei Monate stattfinden.

Insgesamt fanden sich über 40 Kolleginnen und Kollegen, die sich zu einer Blutspende bereit erklärten. So wurden nicht nur wichtige Blutkonserven für den Einsatz am UKJ gesammelt, sondern auch einiges an Spendengeldern, etwa für Projekte wie die Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena.