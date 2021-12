Jenaer Firmen erfüllen 280 Kinderwünsche

Jena. Wunschbaum-Aktion der Bürgerstiftung Jena ist ein Erfolg: Päckchen für sechs Vereine und Einrichtungen.

Leuchtende Kinderaugen erhoffen sich Mitarbeiter der Firmen Jenoptik und Ever-Pharma in den nächsten Tagen, wenn 280 Kinder aus sechs Einrichtungen im Stadtgebiet ein Weihnachtsgeschenk erhalten. Alle Kinderwünsche, die an Weihnachtsbäumen in den Firmen hingen, wurden erfüllt, vom gebrauchten Laufrad bis zum Beistelltisch.

Mitarbeiter der beiden Firmen und der Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland haben die Weihnachtspäckchen jetzt ausgeliefert an: Ein Dach für alle e.V., die Kindersprachbrücke, den Freizeitladen Winzerla, das Klex in Lobeda, das Kinderheim am Friedensberg und die Jenaer Tafel. Hier werden sie coronakonform im Freien an die Kinder ausgehändigt, denn gemütliche Weihnachtsfeiern kann es auch in diesem Jahr nicht geben.