Jenaer Firmen stellen auf wichtigster Laser- und Photonikmesse Europas aus

Jena/München. 32 Firmen aus Jena präsentieren sich am Dienstag auf der „Laser World of Photonics“ in München. Auch kleine und mittelständische Unternehmen sind vertreten.

Trotz der Probleme bei den Lieferketten und angesichts des Fachkräftemangels hält der Aufwärtstrend in der Photonik-Industrie an: Gute Aussichten also auch für jene 32 Firmen aus Jena, die von Dienstag auf der wichtigsten Laser- und Photonikmesse Europas, der „Laser World of Photonics“, in München präsent sind.

„Rund drei Viertel der Optik- und Photonikunternehmen bewerten ihre derzeitige Geschäftslage als gut oder sehr gut. Trotzdem braucht es Mut und Kreativität, mit Lieferengpässen, Rohstoffknappheit und Energiepreisen umzugehen“, sagt Anke Siegmeier, Geschäftsführerin des Photoniknetzwerkes OptoNet. Die Netzwerkmanagerin ist mit dem Cluster vor Ort und stimmte sich am Montagabend mit den Mitgliedsunternehmen beim „Photonics and Pretzels“-Get-together auf eine erfolgreiche Messe ein.

Mehr Engagement für eine gute Mint-Bildung

Die lokale und regionale Wirtschaft brauche dabei auch die Unterstützung und das Vertrauen der Politik. „Das größte Problem ist allerdings das Thema Fachkräfte, das zeigen unsere Befragungen für den diesjährigen Photonics Report. Wir brauchen mehr Engagement für eine gute Mint-Bildung an den Schulen und gemeinsame Anstrengungen, um internationale Fachkräfte zu gewinnen.“

In München stellen neben den großen Jenaer Firmen wie Zeiss und Jenoptik vor allem zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen aus. Dazu gehören beispielsweise Heracle, Optikron, und Grintech. Auch innovative Start-Ups wie Spaceoptix, Quantum Optics Jena und Gitterwerk sind mit dabei; ebenso Wissenschaftseinrichtungen wie das Jenaer Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) und die Lichtwerkstatt Open Photonics.

„Es ist bemerkenswert, wie viel gebündelte Kompetenz aus Jena in Sachen Optik und Photonik auf der Leitmesse in München dabei ist“, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Jena, Wilfried Röpke. Die 32 Ausstellenden seien wichtige Botschafter für den Technologiestandort Jena, sowohl national als auch international.

Die lokale Optik- und Photonikindustrie bleibe einer der wichtigsten Wachstumsmotoren für den Standort Jena, sagt Röpke. Auf der Messe zeige sich außerdem, welche zentrale Rolle die Photonik beispielsweise für die Medizintechnik, Elektromobilität und der industriellen Fertigung spielt.