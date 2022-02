Jenaer Friedensdemo und Kriegsfall-Überlegungen

Überparteiliche Friedensdemonstration am Mittwoch am Holzmarkt in Jena: SPD-Fraktionsvorsitzende im Jenaer Stadtrat, Katja Gybowskaja, sprach über die Situation im Osten der Ukraine. Die Stilllegung von Nordstream 2 sei überfällig, hieß es. Scharfe Sanktionen gegen Putin wurden gefordert.