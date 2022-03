Jenaer Friedensgebete

Jena. Pastorin Anne Brisgen und Superintendent Sebastian Neuß halten am Montag Andacht

Auch nächste Woche sind angesichts des Krieges in der Ukraine Friedensgebete in der Jenaer Stadtkirche anberaumt. Am Montag, 14. März, um 17 Uhr wird eine Friedensandacht mit Pastorin Anne Brisgen und Superintendent Sebastian Neuß gehalten. Außer am Sonntag wird zudem täglich ein Friedensgebet um 12 Uhr gebetet und wochentags täglich um 17 Uhr beziehungsweise Mittwoch um 18 Uhr ein Gebet für den Frieden gesprochen. Bei den Gebeten und Andachten werden mit der Kollekte Spenden für die notleidenden Menschen der Ukraine gesammelt.