Jenaer Fußballfans helfen seit Wochen den Ärmsten

Die Fans des FC Carl Zeiss Jena können nicht nur ihrem Lieblingsverein kräftig zujubeln, sondern auch tatkräftig helfen. Das haben sie in den zurückliegenden Wochen der Corona-Krise eindrucksvoll unterstrichen. Denn schon seit sieben Wochen sind sie im Einsatz, um bedürftigen Menschen zu helfen. Konkret sieht das so aus, dass sie jede Woche insgesamt 18 Tafelvereine in Jena und der Region unterstützen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Dabei haben sich Donnerstag und Freitag zu Großkampftagen für die Fans entwickelt, sagt Toni Schley, einer der Mitorganisatoren der Hilfsaktion von der „Horda Azzuro", der Ultra-Gruppierung des Fußballclubs. So treffen sich die zumeist jungen Helfer immer am frühen Donnerstagabend am Auslieferungslager von Edeka in der Wiesenstraße. Dort beladen sie einen Transporter, aber auch einige private Fahrzeuge von Fans mit allerlei Lebensmitteln und bringen sie direkt zu den Ausgabestellen der Tafeln, wo sie dann an bedürftige Menschen verteilt werden. Oft erfolgen die Fahrten noch am Donnerstagabend, meistens aber am Freitag. Ziele seien dabei neben Jena auch Orte wie Gera, Weißenfels, Schleiz und Weimar, um nur einige zu nennen. Güter des täglichen Bedarfs in Höhe von etwa 2000 Euro werden wöchentlich von den Fans transportiert.

Es habe nicht viel Zeit gebraucht, so Schley, um die Hilfsbereitschaft der Fußballszene in und um Jena zu wecken. Sehr schnell haben die Fußballfreunde reagiert und wollten sich nützlich machen in dieser schwierigen Zeit. So wurde die Idee geboren, den Tafeln unter die Arme zu greifen, damit die Ärmsten in der Gesellschaft versorgt werden können.

Unter dem Motto „Solidarität ist unsere Waffe gegen den Virus“ habe man dafür viele Kleinspender gewinnen können. Etwa 400 solcher Unterstützer gebe es bisher, erzählt Schley nicht ohne Stolz. In der vorigen Woche waren es schon gut 16.000 Euro, die an Spendengeldern zusammengekommen seien. Man habe aber auch schon für die Hilfsgüter fast genau so viel ausgegeben.

Da kam nun eine höchst willkommene Geldspritze vom Lions Club Jena. „Wir haben von der tollen Aktion der FC-Fans gehört. Vor allem mein Enkel Paul hat mich damit vertraut gemacht", sagt Hans Bornschein vom Lions Club. Die Lions fanden die Einsatzbereitschaft der Fans vorbildlich und machten nun eine Spende von 2000 Euro möglich, die der Jenaer Lions-Präsident Thomas Kulhaneck überreichen konnte. Der Präsident und Toni Schley betonten, dass sie sich den Ausbau der nun begonnenen Kooperationsbeziehung gut vorstellen können.

Infos: www.horda-azzuro.de Spenden an: IBAN DE77 8305 3030 0018 0549 00