Jenaer Galaxsea und Schwimmhalle Lobeda: Wassertemperatur neu reguliert

Nachdem in jenen Hallenbädern Ende Juli vorigen Jahres die Temperaturen gemäß deutschlandweitem Vorbild und als Beitrag zur Energie-Einsparung um ein bis zwei Grad abgesenkt worden waren, sei man nun nicht zuletzt wegen der Baby- und Kinderkurse im Galaxsea froh über die Rückkehr zu den alten Werten.

Jena. Nach dem Energiespar-Dreh im Vorjahr kehren beide Einrichtungen zu ihren alten Temperaturwerten zurück.

Das Wasser im Freizeitbad Galaxsea und in der Schwimmhalle Lobeda hat wieder Normaltemperatur. Das bestätigte auf Anfrage Anja Tautenhahn, Bäder-Sprecherin in der Stadtwerkegruppe. Nachdem in jenen Hallenbädern Ende Juli vorigen Jahres die Temperaturen gemäß deutschlandweitem Vorbild und als Beitrag zur Energie-Einsparung um ein bis zwei Grad abgesenkt worden waren, sei man nun nicht zuletzt wegen der Baby- und Kinderkurse im Galaxsea froh über die Rückkehr zu den alten Werten. Für kleine Kinder sei die etwas höhere Temperatur doch besonders spürbar und wichtig. Das gelte etwa auch für Wasseranwendungen der hauseigenen Physiotherapie.

Kein Zurück gibt es nach Anja Tautenhahns Beschreibung zum Warmbadetag in der alten Schwimmhalle Lobeda, der im Sommer abgeschafft worden war. Dazumal hatte sich die Bädergesellschaft auf durchgehend immer noch 28 Grad festgelegt. Der Internationale Schwimmverband, so hieß es voriges Jahr, empfehle für das Schwimmen in Hallenbädern eine Wassertemperatur von 26 Grad Celsius und für Vorschulkinder von 27 bis 30 Grad. Die Wassertemperatur sei eine sehr individuelle Angelegenheit, sagte Anja Tautenhahn. „Es gab auch Gäste, die sich gefreut hatten über die Temperaturabsenkung.“