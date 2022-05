Jenaer Galerie nordet Kompass fürs Literatur-Angebot ein

Jena. Literatur im Flur in Jena: Welche Orientierung Christine Hansmann und Iris Kerstin Geisler im Bücherdschungel geben

Die Literaturliebhaberinnen Christine Hansmann und Iris Kerstin Geisler stellen am Abend des 19. Mai, 19 Uhr, in der Reihe „Literatur im Flur“ den Gästen der Galerie „Huber und Treff“ zwei Bücher vor und werden dabei musikalisch am Saxophon von Peter Dornblut begleitet.

„Literatur im Flur“ ist ein literarisch-musikalisches Format, das auf beste Literatur setzt. In der Fülle des Literaturangebotes geht es bei dieser Veranstaltung um Empfehlung und Orientierung.

Welche beiden Bücher die Literatur-Kennerinnen am Donnerstag, 19. Mai, vorstellen werden, das muss der Besucher der Galerie Huber und Treff in der Charlottenstraße 19, nahe der Schillerkirche in Jena-Ost selbst herausfinden.