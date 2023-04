Jenaer Gefahrgutzug vorsorglich alarmiert

Jena. In einem Fahrzeug auf dem Rastplatz Rodablick wurde gefährliche Ladung vermutet

Der Gefahrgutzug der Feuerwehr Jena wurde am Freitagvormittag alarmiert. Wie die Stadt mitteilte, bestand die Sorge, dass sich in einem Fahrzeug, das auf dem Autobahn-Rastplatz Rodablick Süd parkte, giftige Substanzen befinden könnten. Der Gefahrgutspezialisten kamen dann tatsächlich aber nicht zum Einsatz. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr, teilte die Rathaussprecherin mit. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall an der A4.