Jenaer Gesamtschüler laufen Runden für den guten Zweck

Die Schüler sammelten insgesamt über 7.800 Euro. Die Spendengelder sollen an „Ärzte ohne Grenzen“ und „Aktion Deutschland hilft“ gehen.

Jena. Das Erdbeben hat auch die jungen Leute in Jena tief berührt. Schüler der IGS „Grete Unrein“ sammeln bei einem Spendenlauf Geld für die Opfer in der Türkei und Syrien

Bei einzelnen Schneeflocken und musikalischer Begleitung trafen sich am Montag etwa 250 fröstelnde Schülerinnen und Schüler auf dem Sportplatz vor ihrer Schule. Sie wollten gemeinsam etwas Gutes tun und Spenden sammeln für die Betroffenen der Erdbeben in der Türkei und in Syrien.

Deshalb hat die Integrierte Gesamtschule „Grete Unrein“ einen Spendenlauf veranstaltet. Für jede gelaufene Runde gab es für die Läuferinnen und Läufer einen Chip und für den Spendentopf den vom Sponsor festgelegten Betrag. Insgesamt seien ersten Hochrechnungen zufolge über 7800 Euro zusammengekommen, sagt Eric Weber, Lehrer und einer der Organisatoren.

Die festen Beiträge kamen von Firmen aus Jena oder von Eltern und Bekannten der Schülerinnen und Schüler. Für die Rundenbeiträge haben die Schülerinnen und Schüler Verwandte, Bekannte oder Lehrkräfte gesucht, die als Sponsoren auftreten. Das gesammelte Geld will der Förderverein der Schule jeweils zur Hälfte an die Hilfsorganisationen „Ärzte ohne Grenzen“ und „Aktion Deutschland hilft“ überweisen.

Die Schüler der IGS wollten helfen

Die Lehrkräfte hätten sich als Aktion für einen Spendenlauf entschieden, um das Sammeln möglichst sinnvoll und öffentlichkeitswirksam zu gestalten, sagt Eric Weber. Den Impuls hätten sie aber von der Schülerschaft aufgenommen. „Wir haben gemerkt, dass die Schüler irgendwie helfen wollen“, sagt Weber. Die Umsetzung sei dann recht kurzfristig passiert, die Organisatoren hätten etwa drei Wochen vor dem Termin mit der Planung begonnen. Sie hätten etwa die Hälfte der Schülerschaft für den Spendenlauf mobilisieren können. Wohl auch, weil in einigen Klassen ein Wettbewerb darüber entstanden sei, welche Klasse die meisten Spenden sammeln können würde.

Nachdem sich die Läuferinnen und Läufer gemeinsam aufgewärmt hatten, ging es als erstes für die fünften und sechsten Klassen los, dann nach und nach auch für alle anderen. Alle Klassen hatten eine Stunde Zeit, um die etwa 500 Meter lange Runde so oft wie möglich abzulaufen. Den Weg wiesen ihnen einige Organisatoren, die als Streckenposten fungierten. Für jede abgeschlossene Runde bekamen die Schülerinnen und Schüler einen Chip an Ständen im Zielbereich.

Wenn sie ihren Lauf beenden wollten, tauschten sie ihre Chips gegen eine Urkunde ein. Mit der konnten sie von ihren Sponsoren den vereinbarten Betrag einsammeln und in der Schule abgeben.

Spendengeld und gute Noten für Vielläufer

Für einen besonderen Anreiz, viele Runden zu laufen, gaben die Sportlehrer den Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen fünf bis zehn den Anreiz, für bestimmte Rundenanzahlen gute Noten zu bekommen.

Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Lauf teilnehmen wollten oder konnten und für alle, die fertig waren, hatten die Organisatoren Stationen vorbereitet. Bei einem Basketball-Spiel, am Glücksrad oder bei Geschicklichkeitsspielen konnten die jungen Leute Stempel sammeln. Diese konnten sie anschließend gegen eine kleine Überraschung wie Süßigkeiten oder Spielzeug eintauschen.