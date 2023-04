Jenaer Gewerbeflächenmarkt unter Druck: Was das für Maua bedeutet

Zwei Gewerbegebiete, eine Autobahn, eine Bundesstraße: In Maua kommt vieles zusammen. Die rot umrahmte Fläche im oberen Bildteil ist neu in der Planung und gehört zur gewerblichen Vorbehaltsfläche „Östlich der Landesärztekammer“.

Jena. Gesamtwohl vor Einzelinteressen: Der Jenaer Oberbürgermeister verteidigt in Maua die Haltung der Stadt.

Gewerbegebiet? Wohnhäuser? Oder doch lieber ein Mischgebiet? In Maua wurde deutlich, dass Stadtentwicklung nichts mit „Wünsch Dir was“ zu tun hat. Der Druck auf dem Markt für Gewerbeflächen sei so groß, dass die Verwaltung gen Süden blicken müsse. Dabei könne man auf die Interessen Einzelner keine Rücksicht nehmen. Das habe auch etwas mit der Angst zu tun, Unternehmer könnten Jena den Rücken kehren, sagte OB Thomas Nitzsche (FDP).

Zum Auftakt der Ortsteiltour im Gasthaus „Goldenes Schiff“ galt es, eine Reihe von Punkten auf der Tagesordnung abzuarbeiten: Das ist nicht ganz gelungen, denn die Diskussion über den Entwurf des Flächennutzungsplanes stand im Mittelpunkt. Mit dem Stadtratsbeschluss im Frühjahr 2019 verschwanden die Pläne nur scheinbar in den Schubladen.

Auftakt der Ortsteiltour im Gasthaus „Goldenes Schiff“ in Maua mit OB Thomas Nitzsche und Ortsteilbürgermeister Sandro Dressler. Foto: Thorsten Büker

Zwei Gewerbegebiete, eine Autobahn, eine Bundesstraße: Dass Maua genug geplagt sei, fand Jenas Stadtrat damals. Auf Anfrage sagte Nitzsche, dass die Verwaltung dennoch an den Plänen festgehalten habe. So findet sich im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes (FNP) ein noch 2,5 Hektar großes Gebiet.

Teile des Gebietes süd- und südwestlich des Ortsteiles Maua waren bereits im FNP 2006 als gewerbliche Vorbehaltsfläche „Östlich der Landesärztekammer“ ausgewiesen. Die Fläche sei auf Grund ihrer Lage unmittelbar an der Autobahn und der Bundesstraße 88 als Schwerpunkt gewerblicher Ansiedlungen besonders geeignet.

Der Fachdienstleiter für Stadtentwicklung, Lars Liebe, sagte, dass der FNP im kommenden Jahr vom Stadtrat verabschiedet werden solle. Nach der frühzeitigen Beteiligung zum Planungsstand „Vorentwurf“ würden jetzt etwa 250 Stellungnahmen eingearbeitet. Die Gewerbegebietsfläche könne aber unabhängig vom FNP vorangetrieben werden.

Eingemeindung vor fast 30 Jahren

In Maua sagte Thomas Nitzsche aber auch, dass die Verwaltung prüfen werde, ob und in welcher Form Wohnbauland entstehen könne. Dafür machte sich Volker Krause stark, der im Namen der Grundstücksbesitzer sprach. Eine Bürgerinitiative will, dass das Feld ein Feld bleibt. Der Ortschaftsrat hat keine Einwände gegen die Ansiedlung, will aber ein paar Punkte geklärt wissen. Dazu gehören Lärm- und Verschattungsstudien, Abstandsregeln und anderes mehr.

Volker Krause reichte das nicht: Er erinnerte an den Eingliederungsvertrag von 1994, wonach ein Mischgebiet mit Wohngebäuden und Gewerbebetrieben geplant gewesen sei. Das befürwortete auch Anke Dassler. Sie sprach von Fehlern in der Stadtentwicklung.

Der Mauaer Ortsteilbürgermeister Sandro Dressler betonte, dass die Eingemeindung fast 30 Jahre zurückliege. Er sprach von einem Vertrag der Stadt mit sich selbst, der heute rechtlich unwirksam sei. Als Oberbürgermeister müsse man die gesamte Stadt betrachten und nicht Partikularinteressen verfolgen, sagte Nitzsche. Und er warnte davor, Mischgebiete als Allheilmittel zu betrachten. Angesichts von Auflagen würden sich Wohn- und Gewerbegebiete wechselseitig beim Wachstum behindern. Man müsse nur nach Wogau schauen, um das zu erkennen.

Der Druck ist groß

Nitzsche nannte vor allem kleinere Unternehmen, die in Jena nicht mehr expandieren könnten. Die Angst, diese zu verlieren, sei groß. „Der Druck auf dem Gewerbeflächenmarkt ist noch viel größer als auf dem Wohnungsmarkt“, sagte der OB.

Nach der Verfügbarkeit von Arbeitskräften wird die Flächenverfügbarkeit als die größte Herausforderung genannt, um die potenziellen Unternehmenserweiterungen oder -verlagerungen umsetzen zu können. In Summe hat etwa ein Drittel der Unternehmen einen zusätzlichen Bedarf für Gewerbeflächen angegeben. Das ergab eine Umfrage 2019. Mit einer Rücklaufquote von etwa 23 Prozent und knapp 100 antwortenden Unternehmen war die Resonanz sehr positiv.

Weitere gewerbliche Vorbehaltsflächen sind der Saalepark III an der Löbstedter Straße sowie Isserstedt I. Im Planteil nicht dargestellt als gewerbliche Vorbehaltsfläche sind auf Grund der ausstehenden Freistellung durch das Eisenbahnbundesamt die Bahnflächen nordöstlich des Bahnhofs Göschwitz.

Die Gemeinde Rothenstein und die Stadt Jena beabsichtigen fernerhin, gemeinsam mit der stadteigenen JenA4 GmbH als Eigentümerin der Grundstücke, die Planung und Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebietes in der Gemeinde Rothenstein. Die Standortgröße mit 9,7 Hektar als zusammenhängende Gewerbefläche stellt eine Besonderheit dar.

Nächste Station des OB: 18. April, 17.30 Uhr, Ilmnitz Heimatvereinshaus