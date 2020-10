Jenaer Grüne gerüffelt für öffentliche Aussagen

Mehrere Ratsmitglieder haben die Bündnisgrünen gerüffelt für öffentliche Aussagen zu Sparvorschlägen im Haushaltssicherungskonzepts. Bastian Stein (CDU): Alle Fraktionen hätten sich in einem Lenkungsausschuss per Unterschrift zur Nichtöffentlichkeit verpflichtet. Es lägen vorerst lediglich alle denkbaren Streich-Ideen tabellarisch vor. Die Aussagen der Grünen (Zeitung vom Donnerstag) gäben anderen Fraktionen Anreiz, von den Grünen nicht Erwähntes zu benennen. So drohten Verzögerungen und eine Zeit ohne Haushalt 2021. Stefan Beyer (FDP) sieht das „Vertrauen erschüttert“.