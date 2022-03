Jenaer Grünen-Fraktion wählt neue Spitze

Die bündnisgrüne Fraktion im Jenaer Stadtrat hat am Samstag ihren Vorsitz neu gewählt.

Bei der geheimen Wahl wurden Kathleen Lützkendorf und Margret Franz zu Ko-Fraktionsvorsitzenden gewählt. Isabell Welle und Wolfgang Volkmer wurden zu den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt, heißt es in einer Mitteilung. Heiko Knopf, der bisher mit Margret Franz die Fraktion leitete, trat aufgrund seines Postens als stellvertretender Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen nicht erneut an.

Lützkendorf ist unter anderem Mitglied im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss und im Werkausschuss Kommunalservice Jena. Die grüne Stadträtin ist zudem Ortsteilbürgermeisterin in Jena-Zentrum. „Ich danke meiner Fraktion für das Vertrauen. Innovative, grüne Politik brauchen wir in Jena mehr denn je“, so Lützkendorf.

Franz leitet die Fraktion mit Heiko Knopf bereits seit 2019. Sie ist zudem Vorsitzende des Finanzausschusses. Franz.

