Jenaer Gymnasiasten haben mit Blutspenden den Abiball finanziert

Jena. Haema freut sich über besondere Aktion am Otto-Schott-Gymnasium. Wie viele Spender die Schüler für diese besondere Blutspende gewinnen konnten:

Blut spenden, um den Abiball zu finanzieren: Auf diese Idee kamen Schülerinnen des Otto-Schott-Gymnasiums. Der private Blutspendedienst Haema entschädigte den Einsatz jetzt mit 800 Euro.

Die Summe setzt sich zusammen aus der Aufwandsentschädigung, die Haema zahlt, sowie aus einer Prämie für die Aktion „Spender werben Spender“. „Für uns war es eine Premiere, dass Schülerinnen und Schüler mit einer Blutspende ihren Abiball finanzieren wollen“, sagt Zentrumsmanagerin Manuela Berndt. Die Schülerinnen hätten etwa 30 Spender gewonnen: Lehrer, Schüler und Eltern haben vom 1. bis 31. März Blut und Plasma gespendet.

Die Plasmaspende ist eine moderne und schonende Form der Blutspende. Hierbei spendet man nur den flüssigen Teil des Blutes. Da nur die Blutflüssigkeit abgegeben werde, kann sich der Körper in nur zwei Tagen regenerieren. Plasma kann so häufiger gespendet werden als Blut.

Emma Hänsch initiierte die Aktion. Sie und Emilia Schilpp waren am Freitag vor Ort: um den symbolischen Scheck in Empfang zu nehmen, aber auch um Blut zu spenden.

Mit Spenden in die Eissaison

Am Jenaer Universitätsklinikum startete in dieser Woche die Blutspende in die Eissaison: Jeder Spender erhält bei Interesse zusätzlich zur üblichen Aufwandsentschädigung ein Eis seiner Wahl. „Traditionell sinken mit steigenden Temperaturen unsere Spenderzahlen“, sagt Silke Rummler, Geschäftsführerin des Instituts für Klinische Transfusionsmedizin Jena gGmbH. Pünktlich zum Semesterstart beginnt deshalb auch wieder die Aktion „Spender werben Spender“. Mitmachen ist leicht: Registrierte Spender bringen zu ihrer nächsten Blutspende einen neuen Spender mit und erhalten neben der üblichen Aufwandsentschädigung einen Bonus.

Blut spenden kann jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren, der mehr als 50 Kilogramm wiegt. Um gesundheitliche Risiken für Empfänger und Spender zu vermeiden, wird der Gesundheitszustand der Spender vor jeder Blutspende geprüft. Der Arzt bespricht dabei zum Beispiel Vorerkrankungen und die Einnahme von Medikamenten.

UKJ: Bachstraße 18, (Zugang über Carl-Zeiss-Platz 8), Montag, Mittwoch und Freitag 7.30 bis 14.30 Uhr; Dienstag und Donnerstag 11.30 bis 18.30 Uhr.

Haema:Goethestraße 3a (Goethegalerie), werktags 8.30 bis 18.30 Uhr, samstags in geraden Wochen von 7.30 bis 12 Uhr