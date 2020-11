Es ist das wohl schönste Projekt der Neugestaltungen von Grün- und Parkflächen an der Saale in Jena, meint Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) über die seiner Meinung nach sehr gelungene umgestaltete Landfeste. Die wurde nun eingeweiht, nachdem auch die Lache-Terrasse und andere Betonuntersätze Sitzflächen erhalten haben.

Weil der Saale-Radweg hier durchführt, hatte sich die Stadt bereits vor der Einweihung entschlossen, die Landfeste zu öffnen. Die Menschen haben schnell Besitz von ihr ergriffen. So sieht man nicht nur viele Radfahrer, sondern auch zahlreiche Fußgänger, oft Familien mit Kindern, die auf den Wegen spazieren gehen und auch die Spiel- und Wissensstationen zum Thema Wasser sowie den rustikalen Holzspielplatz rege nutzen. Dicht bevölkert sind zudem bei schönem Wetter die Stufen der neu angelegten Lache-Terrasse mit der Skulptur von Kerstin Stöckel „Mädchen mit Taube", wo sich ein schöner Blick auf die Saale und den Hausberg bietet.

1,2 Millionen Euro für die Gestaltung der Landfeste

Damit sei ein weiteres Erholungs- und Erlebnisgebiet in Zentrumsnähe geschaffen worden, betont Gerlitz. So bestehe nun eine ideale Verbindung zwischen dem Wenigenjenaer Ufer, der Landfeste und dem Paradies. Dafür flossen 1,2 Millionen Euro, wovon 80 Prozent Fördermittel der Europäischen Union sind. Informationstafeln – so etwa zur neugebauten Bastion – sollen noch aufgestellt werden. Außerdem sind sieben weitere Baumpflanzungen angekündigt.

Der für die Umgestaltung verantwortliche Landschaftsarchitekt Ulrich Book verweist auch auf die Erweiterung der Lindenallee unterhalb der Bahngleise sowie auf die Anpflanzung von insgesamt 54 Bäumen und 16 Sträuchern. Er wie auch Gerlitz freuen sich vor allem über zahlreiche Magnolien, die für eine farbenprächtige Blüte sorgen sollen.