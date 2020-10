Jenaer Handwerkerfirma zum 30. ausgezeichnet

30 Jahre im Handwerk aktiv: Das ist die Firma Gebauer-Lipp und Partner: Der Geschäftsführende Gesellschafter Oliver Seiß nahm dafür jetzt die Glückwünsche und die Ehrenurkunde der Handwerkskammer für Ostthüringen entgegen.

Neben den turnusmäßigen Heizungswartungen installieren und ersetzen die Meister und Gesellen – 14 Mitarbeiter hat die GmbH & Co. KG – Heizungsanlagen und statten Badezimmer aus. Auch in den weiteren Geschäftsfeldern Verkauf und Montage von Laboren und dem Einbau von Automatiktüren für OP-Säle sind die Jenaer deutschlandweit gefragte Partner. Ständige Qualifizierungen der Meister und Gesellen sind notwendig, nicht zuletzt, um die entsprechenden Zulassungen und Berechtigungen zu erhalten.

Die Gründer, Namensgeber und heutigen Ruheständler Hans-Joachim Gebauer und Joachim Lipp legten mit dem Firmeneintrag in die Handwerksrolle und der Aufnahme der Geschäftstätigkeit am 1. Oktober 1990, damals noch von der Jenaer Karl-Liebknecht-Straße aus, den Grundstein. Anfang der 90er Jahre folgte der Umzug in den Neubau und heutigen Firmensitz Am Flutgraben 10.

Vor 20 Jahren trat Oliver Seiß als Handwerksmeister in das Unternehmen ein. Im Zuge der Unternehmensnachfolge übernahm er nach dem Durchlaufen der Etappen Projektleiter und Prokurist die Geschäftsführung. Aufträge und Nachfrage seien nach seinen Worten mehr als genügend. Dennoch, die Frage, wie es nach seinem Ruhestand mit der Führung in dritter Generation weitergeht, sei noch unbeantwortet, sagt er.