Jenaer Herbstmesse erstmals mit Tiny-Häusern

Jean. Am ersten November-Wochenende findet wieder eine Jena-Messe statt. Etwa 150 Aussteller werden erwartet.

In die Reihe der Wieder-da-Veranstaltungen ist jetzt auch die Messe Jena zu nennen. Veranstalterin Christiane Längle kündigt die Messe „Jenaer Herbst“ für das lange Wochenende 5./7. November an. Sie findet unter dem neuen Schwerpunkt „Bauen und Leben“ in der Sparkassenarena statt. Erstmals sind Tiny-Häuser dabei, also transportable Kleinsthäuser. Trendthemen wie Energiesparen, Sport oder Urlaub im Auto spielen ebenfalls eine Rolle.

Wegen der Corona-Pandemie war die Messe im letzten Jahr ausgefallen. „Die Nachfrage vieler Firmen aus dem Baubereich ist aber sehr groß“, sagt Christiane Längle. Den Firmen wolle sie noch in diesem Jahr eine Plattform zur Präsentation zu bieten. In Zusammenarbeit mit der Sparkassen-Arena Jena und dem Gesundheitsamt werde ein vernünftiges und praktikables Hygienekonzept erstellt, sodass der Messebesuch weitestgehend normal ablaufen kann.

Die Messe gilt als Veranstaltung für Besucher, die Interesse an Haus- und Wohnungseigentum haben, sowie für alle, die sich für Trends im Bauhandwerk, modernes Wohnen und Leben interessieren oder Fragen rund um die eigene Immobilie und zur Finanzierung haben. Die Hallenfläche ist etwa 4000 Quadratmeter groß, dazu gibt es einen Außenbereich. Neben regionale und überregionale Aussteller haben sich auch Firmen aus Österreich und Polen angemeldet. Besuchern empfiehlt Christine Längle, ihre konkreten Baupläne, Bilder oder Zeichnungen gleich mitzubringen, denn so führten die Beratungsgespräche schneller zum Erfolg. Die Themen Aktivsport und Mobilität runden das Angebot der Messe ab.

Die Tiny-Haus-Anbieterin kommt übrigens aus Brandis bei Leipzig nach Jena. Sie bringt zwei Kleinsthäuser mit. Das eine steht im Freigelände und ist konzipiert für Camping, Freizeit oder Homeoffice. Das andere fährt in Halle 1 ein und ist 8,40 Meter lang. Es eignet sich, so die Händlerin, fürs Wochenende, als Ferienhaus oder als Dauerwohnsitz. Kaufen und sofort in Jena aufstellen funktioniert aber nicht. Es braucht immer noch eine Baugenehmigung.