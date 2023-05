Jenaer Hochschulinformationstag gibt einen Wegweiser durch die Studienvielfalt

Jena. Am Sonntag findet in Jena der Hochschulinformationstag statt. Wer noch unentschlossen ist, findet hier alle Infos rund zum Ablauf.

„Zum Hochschulinformationstag fiel die Entscheidung: Nach dem Abi geht’s zum Lehramtsstudium nach Jena“, sagt Miriam Aßmann. Inzwischen studiert die gebürtige Dresdnerin im siebten Semester Spanisch und Mathematik auf Lehramt – und sie hat ihre Entscheidung nicht bereut.

Ausschlaggebend waren für sie die kurzen Wege zwischen den Veranstaltungsorten, das Jenaer Modell der Lehrerbildung und die Möglichkeit, die Staatsexamensprüfungen in mehreren Semestern ablegen zu können.

Wie Miriam Aßmann stehen Jahr für Jahr viele Schüler vor der Frage, welcher Studienort für sie der richtige ist. Mit welchen Trümpfen die Friedrich-Schiller-Universität Jena dabei aufwarten kann, erfahren die Besucher beim Hochschulinformationstag am Samstag, 13. Mai, ab 9.30 Uhr bis ca. 14.30 Uhr auf dem Campus Ernst-Abbe-Platz.

Rund 200 Studienmöglichkeiten

Alle zehn Fakultäten der Universität Jena stellen sich zum Hochschulinformationstag vor und präsentieren rund 200 Studienmöglichkeiten. An über 40 Informationsstände wird es die Gelegenheit geben, mit Dozenten und Studierenden ins Gespräch zu kommen.

Außerdem gibt es Wissenswertes rund ums Studium durch das Studierendenwerk und Serviceeinrichtungen der Universität etwa zu Fragen der Studienorientierung, Bewerbung und Einschreibung, aber auch zu praktischen Fragen wie Finanzierungsmöglichkeiten oder Wohnungssuche.

Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf dem Lehramtsstudium. Zu einer offenen Gesprächsrunde werden am 13. Mai von 11.00 bis 12.00 Uhr im Hörsaal 4 am Campus gleich zwei Thüringer Minister zu Gast sein: Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee und Bildungsminister Helmut Holter stellen sich den Fragen der Schüler.

Abgerundet wird das vielfältige Informationsangebot durch fachspezifische Vorträge und Führungen durch Gebäude sowie die Stadt. Neben den Präsenzveranstaltungen am 13. Mai gibt es für Schüler bereits vom 8. bis 12. Mai zahlreiche Online-Angebote, um sich gezielt über die Studienmöglichkeiten in Jena informieren zu können.

Besonders empfehlenswert ist für künftige Studierende das Orientierungsseminar am 9. Mai. Via Zoom geht es zwischen 15.00 und 18.00 Uhr darum, eigene Fähigkeiten und Interessen zu erkennen. Mitarbeiter der Universität Jena geben als Wegweiser durch die Studienvielfalt Ratschläge und Hinweise, um die Flut an Informationen in verständliche Bahnen zu lenken. Wer mag, erhält dabei Antworten auf Fragen, die sich fast alle stellen.

Wer das Orientierungsseminar besuchen möchte, meldet sich vorher über das Service-Desk-Portal der Universität Jena an: https://www.uni-jena.de/orientierungsseminar.