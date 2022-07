Jenaer Initiative sieht sich nach Rauchmelder-Urteil gestärkt

Mieterinnen und Mieter dürfen nicht über die Nebenkostenabrechnung für vom Vermieter installierte Rauchmelder zur Kasse gebeten werden. Die Aufwendungen dafür sind grundsätzlich nicht umlagefähig, wie der BGH in einem Fall aus Nordrhein-Westfalen klarstellte.

Jena. Jenawohnen berechnet jetzt nur noch die zulässigen Wartungskosten. Eine Rückerstattung wird es aber nicht geben.

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) sieht die Bürgerinitiative für soziales Wohnen ihren Standpunkt gestärkt: Sie fordert jetzt, dass Jenawohnen all seinen Mietern und Mieterinnen die Rauchwarnmelder-Kosten der vergangenen Jahre zurückerstattet. Dem folgt das Unternehmen nicht ganz.

Die Bürgerinitiative setzt sich schon seit Ende 2020 gegen die Umlage der Kosten ein und überreichte dem Stadtrat zuletzt eine Petition mit 800 Unterschriften. „Das Urteil ist keine Überraschung. Wir haben schon Ende 2020 öffentlich auf die vielen Gerichtsurteile hingewiesen, die genau das Gleiche besagen“, sagt Elena Plaga von der Bürgerinitiative. „Wir freuen uns, dass wir endlich auch auf höchster Ebene Recht bekommen haben.“

Die Kosten für die Anmietung hatte die Jenawohnen GmbH seit 2019 auf die Mieter umgelegt (die Redaktion berichtete). Zuvor waren Wartung und Anmietung der Geräte kostenlos gewesen.

Mieterinnen und Mieter dürfen nicht über die Nebenkostenabrechnung für vom Vermieter installierte Rauchmelder zur Kasse gebeten werden. Die Aufwendungen dafür sind grundsätzlich nicht umlagefähig, wie der BGH in einem Fall aus Nordrhein-Westfalen klarstellte. Das gelte insbesondere auch dann, wenn die Geräte nicht einmalig angeschafft, sondern über einen externen Anbieter gemietet würden. Das Urteil aus dem Mai wurde am im Juni in Karlsruhe veröffentlicht.

„Sofort nach der Veröffentlichung des Urteils haben wir bereits versandfertige Betriebskostenabrechnungen umgehend geändert. Ab jetzt, werden der neuen Rechtsgrundlage folgend, ausschließlich die zulässigen Wartungskosten für die Rauchwarnmelder weiterberechnet“, sagt der Sprecher des Unternehmens, Gunnar Poschmann, auf Anfrage der Redaktion. Eine Rückerstattung der Rauchwarnmelder-Kosten werde es allerdings nicht geben.