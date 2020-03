Bei "Jenramen" kamen am Donnerstag auch zwei Plakate der Innenstadtinitiative an. Joline Schiemann (r.) reichte die Poster am provisorischen Essen-zum-Mitnehmen-Schalter des japanischen Lokals aus. Im Bild weiterhin Welf Berger und Masami Rudolph.

Jenaer Innenstadt-Händler sagen „Tschüss und bis bald“

Die meisten Geschäfte, Restaurants, aber auch zum Beispiel Friseure, sind ab Freitag geschlossen. Mit einer Plakat-Aktion verbreitet die Innenstadt-Initiative Hoffnung auf bessere Zeiten. „Wir wollen bald wieder für Sie da sein!“ ist darauf in großen grünen Lettern zu lesen.

„Wir wollen in dieser Situation auch etwa Optimismus verbreiten“, sagte Hannes Wolf von der Innenstadtinitiative. Denn die von der Thüringer Landesregierung und der Stadt Jena verhängten Erlässe stellen die Unternehmen vor bisher nie dagewesen Probleme. Händler und Restaurants, denen dies möglich ist, reagieren mit einem Liefer- oder Abholservice. Abholung oder Lieferung sind nur in der Gastronomie zulässig! Im Einzelhandel sind nur Lieferungen gestattet. Auch darauf wird auf den Plakaten der Initiative geworben.

Die Plakate wurden in Jena gedruckt. Joline Schiemann, eine studentische Helferin, verteilte sie am Donnerstag an alle Läden, die sie haben wollen. Als sie am Nachmittag durch die Stadt lief, hatten viele Geschäfte bereits geschlossen. Nicht nur die Händler und Mitarbeiter haben viele Fragen, auch die Kunden.

Darf man weiter in die Jenaer Innenstadt?

Die Innenstadtinitiative interpretiert das so: „Unter Berücksichtigung von Hygienemaßnahmen muss man auf Besuche der Innenstadt nicht zwingend verzichten. Die Versorgungsfunktion der Innenstadt wird nach wie vor aufrecht erhalten.“

Supermarkt geöffnet, Steh-Imbiss geschlossen. Dieses Bild bot sich im Kaufland Jena-Nord. Foto: Thomas Beier

Sehr komplex ist demnach gerade für Gastronomen die Frage: Wann beginnt „Mitnehmen“ und wo hört „Verzehr an Ort und Stelle“ auf? In der städtischen Allgemeinverfügung wird auf die Regelungen im Umsatzsteuerrecht verwiesen. Am Donnerstag wurden Gastronomen bereits bei Kontrollen angewiesen, auch Stehtische wegzuräumen und jede Art von Gruppenbildung vor den Essen-zum-Mitnehmen-Ausgabestellen zu vermeiden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern sei unbedingt einzuhalten.

Wichtige Informationen für Unternehmer und Händler sammelt die Innenstadtinitiative auf ihrer Internetseite. „Das wird laufend aktuell gehalten. Die Seite sieht also ständig anders aus.“, sagt Hannes Wolf.

Bis zum gestrigen Tag hatten sich 13 Innenstadthändler und Gastronomen in die Karte mit Lieferservice-Angeboten eingetragen. „Erstmal liefert nur jeder für sich“, sagte Wolf. Neben gastronomischen Angeboten gehören dazu Freizeitartikel wie Bücher, Laufschuhe oder Mal- und Zeichenbedarf. Geliefert werden sogar Fahrräder.

Näheres zum Innenstadt-Lieferservice: www.innenstadt-jena.de/ corona-lieferservice

