Vanessa König vom Konzeptladen "Kabuff" in der Wagnergasse trägt ihr Konterfei in die Runde. Weitere zwölf stadtzentrale Dienstleister und Händler sind in der 4. Auflage der Porträt-Kampagne „100 Prozent Jena“ von Freitag an mit ihren Abbildern im öffentlichen Raum zu sehen, darunter (von links): Katherina Bock (Maisha - Yoga und Ayurveda), Sylvia Nöhring (Showroom), Leander Knorre (Rats-Apotheke), Nicole Näder (Tanzschule) und Helmut Hühn (Schillers Gartenhaus).