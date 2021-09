Jenaer Kandidat zur Bundestagswahl: Beim Klimaschutz fehlt politischer Wille

Wahlkreis 191: Heiko Knopf tritt in Jena für die Bündnisgrünen als Direktkandidat zur Bundestagswahl an.

Was wird die Wahl entscheiden?

Nach 16 Jahren Politik „auf Sicht“ ist der Wunsch nach Veränderung spürbar. Die Wahl entscheidet, ob wir den Absprung finden vom Pfad der Erdüberhitzung und in welcher Welt die Kinder von heute leben werden. Auf dem Land sagt man: Hinterlasse deine Scholle so, dass deine Nachkommen säen können.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Es geht jetzt um konsequenten Klimaschutz. Als Ingenieur sage ich: Uns fehlen weder die Technologien noch die Mittel. Was uns fehlt, ist der politische Wille in Regierung und Bundestag. Das zu ändern, dafür setze ich mich mit ganzer Kraft ein.

Was wollen Sie für Jena erreichen?

Meine Erfahrungen vom Beutenberg möchte ich in Berlin einbringen, um Jena mit seinem starken Netz aus Wirtschaft und Wissenschaft von der Bundesebene Rückenwind zu geben. Über eine Vermögenssteuer geben wir Grünen Land und Kommunen mehr Geld, damit Schulen, Kultur und Infrastruktur gestärkt werden. Dazu gehört für mich zwingend der zweigleisige Ausbau der Schiene zwischen Jena und Gera. Außerdem setze ich mich für bezahlbaren Wohnraum ein.

Ist der Klimaschutz die größte Herausforderung unserer Zeit?

Ja, absolut. Dass die Klimakrise durch den Umgang der Menschen mit der Natur gemacht ist, ist wissenschaftlich erwiesen. Wir haben bereits heute Waldbrände, Missernten und Überschwemmungen auf der ganzen Welt, aber auch bei uns vor Ort. Deshalb hat der Jenaer Stadtrat auf Initiative von uns Bündnisgrünen den Klimanotstand ausgerufen. Jetzt müssen wir endlich bundesweit radikal bremsen beim Kohlendioxid-Ausstoß.

Was ist für Sie der entscheidende Punkt in dem Wahlprogramm Ihrer Partei?

Wir Grünen stehen für konsequenten Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit. Wir wollen schnellstmöglich raus aus der Kohle-Verstromung. Und Flugbenzin darf nicht steuerfrei bleiben. Gleichzeitig wollen wir über eine Vermögenssteuer und eine Bürgerversicherung kleine Einkommen entlasten.

Bitte vervollständigen Sie den folgenden Satz: Corona ist für mich...

...erst einmal ganz persönlich: eine Zeit, in der ich als Sänger eines Vokalensembles nicht auftreten konnte. Der direkte Kontakt mit den Menschen hat mir einfach gefehlt. Für andere bedeutete es aber den Verlust der beruflichen Existenz. Jetzt geht es darum, auf allen Ebenen unser Land zukunftsfest zu machen. Dazu gehören Luftfilter in jedem Klassenraum, faire Arbeitsbedingungen in der Pflege und ein Neustart für die Kultur.

Steckbrief

Alter: 32

Ausbildung: Ingenieur

Familienstand: Ledig

Wohnort: Jena

Politischer Werdegang: Seit acht Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik. Im Ortsteilrat Jena Süd, im Jenaer Stadtrat und seit drei Jahren als Fraktionsvorsitzender der Grünen habe ich Erfahrungen gesammelt und kenne die Herausforderungen der Region.