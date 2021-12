Jenaer kandidiert für den Bundesvorstand der Grünen

Heiko Knopf will „mit Offenheit, Verlässlichkeit und Kreativität im grünen Bundesvorstand mitwirken, um noch mehr Menschen von grüner Politik zu überzeugen“.

Jena. Heiko Knopf: Der Bundesverband braucht eine starke ostdeutsche Stimme an der Spitze.

Heiko Knopf bewirbt sich als stellvertretender Bundesvorsitzender der Bündnisgrünen. Der Jenaer Kommunalpolitiker will seine Erfahrungen als Stadtrat und den Blickwinkel der Basis einbringen. Der Bundesverband brauche eine starke ostdeutsche Stimme an der Spitze, sagt er.

„Viele grüne Ziele, wie ein Mindestlohn von 12 Euro, mehr sozialer Wohnungsbau und die Kindergrundsicherung, aber auch die Ansiedelung neuer Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen in den östlichen Bundesländern, sind im Koalitionsvertrag festgeschrieben und müssen nun schnellstmöglich umgesetzt werden“, sagt Knopf und beschreibt die Klimakrise als eine der politischen und gesellschaftlichen Kernfragen unserer Zeit.

Heiko Knopf ist als Forscher am Jenaer Fraunhofer Institut und an der Universität Jena im Bereich Quantenlichtquellen tätig. Außerdem ist er bekannt als musikalischer Leiter des Jenaer Vokalensembles Octavians. Politisch hat Knopf im Kreisvorstand der Grünen und anschließend als langjähriges Mitglied im Jenaer Stadtrat Erfahrungen gesammelt. Seit vier Jahren ist Knopf Vorsitzender der inzwischen zweitgrößten Fraktion im Jenaer Stadtrat. Bei der Bundestagswahl 2021 trat Knopf als Spitzenkandidat (Listenplatz 2) der Bündnisgrünen an.

Am 28. und 29. Januar 2022 findet die 47. Bundesdelegiertenkonferenz von der Bündnisgrünen statt. Im Rahmen des digitalen Parteitags werden die Delegierten unter anderem den Bundesvorstand und den Parteirat wählen.