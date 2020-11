Jenaer Kindergärtnerinnen fühlen zu wenig Wertschätzung

Was ist an dieser Kritik dran? Eine stellvertretende KIta-Leiterin habe sich beim Oberbürgermeister beklagt über die aus ihrer Sicht zu geringe Wertschätzung für die Arbeit des pädagogischen Kindergarten-Personals in Corona-Zeiten. Das berichten im Zeitungsgespräch Christine Wolfer, Fachdienstleiterin für Jugend und Bildung, und Sybille Perlick, Teamleiterin für die elf kommunalen Jenaer Kindertagesstätten.

Die beiden Damen verhehlen nicht, dass mit der Kritik bei ihnen offene Türen eingelaufen werden. „Sie fühlen sich nicht gesehen“, sagt Sybille Perlick, indessen sich zum Beispiel in der Öffentlichkeit viel um die Lehrerschaft drehe. Dabei seien die Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen im wahren körperlichen Sinne „noch viel näher dran an den Kindern“.

Auch sei das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen für die Teams als freiwillig deklariert worden. Der Gesichtsausdruck der betreuenden Erwachsenen biete für die Kinder essenzielle Orientierung, sagt Sybille Perlick. „Und auch wir leben wie die Schulen damit, dass nicht alle im Dienst sein können.“

Fragiles Bild der Wirtschaft

Christine Wolfer erinnert daran, welch fragiles Bild die hiesige Wirtschaft abgegeben habe, als während des ersten Lockdowns nur Notbetreuung in Kindergärten möglich war und Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen bevorzugt Zutritt hatten.

Und gewiss, schon die nackten Zahlen lassen es nicht zu, der Kindergarten-Betreuung weniger Beachtung zu schenken als etwa dem Schulunterricht: Den 10.000 Jenaer Schulkindern stehen aktuell 5833 Mädchen und Jungen in 71 Kindergärten gegenüber, davon elf kommunale und 60 unter freier Trägerschaft. 780 Vollbeschäftigten-Stellen für die Betreuung der Kleinen sind verfügbar (Köpfe sind es noch einige mehr wegen der Teilzeit-Stellen). Hinzu kommen 187 Kinder der Altersgruppe „U 3“, um die sich Tagespflegemütter kümmern.

Die aktuelle Situation beschreibt Sybille Perlick als tagtäglichen Balanceakt: Das Land habe die Ampel auf „Grün“ gesetzt, also den uneingeschränkten täglich zehnstündigen Regelbetrieb vorgegeben, aber ein „Gelb“ für die Hygiene-Belange beigefügt. „Man versucht, die Gruppen getrennter zu halten, aber man schafft es mitunter nicht, wenn die zehn Stunden durchgehalten werden sollen.“

Und so seien eine Durchmischung der Gruppen und ein „Jonglieren mit dem Personal“ immer wieder geboten. Das stringentere Trennen sei tendenziell nur mit weniger Öffnungszeit zu haben.

Fachdienstleiterin Christine Wolfer: „Bei der Digitalisierung muss nachgelegt werden.“ Foto: Stridde

Positiv auf Corona sei zumindest in den kommunalen Kindergärten bislang noch niemand getestet worden. Aber wie reagieren die Teams in Corona-Zeiten auf die berühmte Rotznase? „Wir haben uns dazu verständigt: So wie sonst! Also Husten, Schnupfen, normale Erkältung, das geht. Aber Fieber und in der Wäsche hängen – dann gehört das Kind nicht in die Kita“, sagt Sybille Perlick. Auch würden Kinder, die den Tag über zunehmend kränkeln, isoliert und deren Eltern aufgefordert, sie schnell abzuholen.

Den Leiterinnen und Leitern der Kindergärten obliege es, morgens angesichts der Kinder Betretungsverbote auszusprechen. „Damit machen sie sich nicht beliebt. Aber Übergabe mit Fieber, das geht schon mal gar nicht.“

Mehr Aufenthalt im Freien

Und wie steht es wegen der viel diskutierten Aerosole um die Raumluft? „Ein schwieriges Thema, je kälter es wird.“ In den Kindergärten gebe es keinerlei Luftaustausch-Technik; „das geht alles nur über die Fenster mit Be- und Entlüften“, sagt Sybille Perlick.

Ohne Pädagogen im Raum spiele sich da gar nichts ab. „Das muss man also mit viel Augenmaß machen. Und wir versuchen natürlich, die Aufenthalte im Freien weit auszudehnen.“

In den Kinderschuhen steckt nach der Beschreibung von Christine Wolfer und Sybille Perlick die eigentlich gebotene Digitalisierung der Kindergärten. „Da gibt’s noch nix vom Bund oder vom Land; da müsste man nachlegen“, sagt Christine Wolfer und denkt an das Fünf-Milliarden-Paket für die Digitalisierung der Schulen.

Laut Sybille Perlick wird sogar an einem Medienkonzept gemäß Thüringer Bildungsplan für die Kitas gearbeitet. „Das Problem ist weniger die Hardware – es sind die Folgekosten.“ Und wie könnten doch die „Prozesse der Kommunikation“ forciert werden, so sagt Christine Wolfer, wären – Stichwort Videokonferenz – Dienstberatung und Elterngespräche digital möglich. Gerade in Corona-Zeiten.