Jenaer Kindergarten erhält Spende für neue Küche

Jena-Lobeda. Gemeinsam kochen: Der Landesverband der Justizwachtmeister Thüringen hat den Kindergarten Regenbogen in Jena großzügig beim Spendensammeln für den Umbau unterstützt

Ein Löffel, Messer, Pfannen und einen Mixer wünschen sich die Kinder des Kindergartens „Regenbogen“ für ihre neue Küche. Der Landesverband der Justizwachtmeister Thüringen hat am Mittwoch eine Sachspende und eine Geldspende in Höhe von 450 Euro an den Kindergarten übergeben. Die Küche wird Teil des umgebauten Kindergartengebäudes in der Fregestraße 3 sein.

Das Thüringer Eltern-Kind-Zentrum (ThEKiZ) „Regenbogen“ bietet neben der Kinderbetreuung auch Veranstaltungen und Beratungsmöglichkeiten für Eltern und Menschen aus Lobeda-West an. Die Lehrküche soll das Zentrum des neuen Standorts werden und Raum bieten für interkulturelle und generationenübergreifende Back- und Kochangebote. „Essen verbindet in vielen Bereichen“, sagt Maria Heinke vom ThEKiZ Regenbogen. Man wolle das Lehrangebot für die Kinder erweitern und mit Eltern ins Gespräch kommen.

Der Kindergarten bietet regelmäßig Veranstaltungen wie Sprachkurse, Vater-Kind-Tage und Gesprächsspaziergänge an. Momentan bezieht es Räume im Staatlichen regionalen Förderzentrum in der Rudolf-Breitscheid-Straße 4, während in der Fregestraße der Umbau vorangeht. Ziel sei es, Menschen mit Sprachbarrieren bei der Arbeitssuche zu unterstützen. Insgesamt liegt das Spendenziel des ThEKiZ Regenbogen bei 10.000 Euro.

Der Landesverband der Justizwachtmeister Thüringen habe sich wegen der Angebote für Eltern und Menschen aus dem Umfeld für die Arbeit des Kindergartens interessiert. Der Verband habe den Kindergarten durch einen ehemaligen Mitarbeiter des ThEKiZ „Regenbogen“ kennengelernt, sagt Dirk Holy, Vorstandsvorsitzender des Landesverbands. Außerdem wolle man das Bild der „verstaubten Justiz“ aufbessern. Die Sachspende bestand aus Spielzeug und Anziehsachen für die Kinder, die der Landesverband thüringenweit gesammelt hatte.