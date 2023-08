Jenaer Kindersprachbrücke gibt Einblick in ihre Arbeit

Jena. Der Verein startet im Stadtlab eine Aktionswoche zu nachhaltiger Bildung. Zu einer öffentlichen Vernissage wird am Montag, 4. September, eingeladen.

In der kommenden Woche, vom 4. bis 8. September, will die Jenaer Kindersprachbrücke der Öffentlichkeit einen Einblick in ihre Arbeit geben. Dafür werden die Räumlichkeiten des Stadtlab am Nonnenplan genutzt, um eine Foto- und Kunstausstellung zu präsentieren.

Interessierte sind am 4. September, 13 Uhr, zur Ausstellungseröffnung „Zu-Kunst“ mit den jungen Kunstschaffenden aus dem Kindersprachbrücke-Projekte „Im Fokus“ eingeladen. „Weitere Besichtigungen richten sich nach den Öffnungszeiten des Stadtlab“, heißt es in einer Mitteilung.

Im Laufe der Woche sollen dort zahlreiche weitere Angebote für und mit den Klienten der Kindersprachbrücke veranstaltet werden. Zusammen mit dem Eine-Welt-Netzwerk Thüringen gibt es Schüler-Workshops zum Thema „Mit dem Rad um die Welt – Mein Fahrrad global“, die Jugendlichen aus der Wohngruppe Neugasse veranstalten eine Zimmerpflanzentauschbörse, die Kollegen aus dem Projekt „Sozialpädagogisches Teamteaching“ bauen mit Schülern Hochbeete und Tauschregale, aber auch Müllsammelaktionen und Upcycling sind geplant.

Besonders freut sich Sara Krehnscherper von der Kindersprachbrücke auf den Aktionstag am 7. September mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und dem Stadtforst. „Da Waldschutz auch Klimaschutz ist, werden wir in der Schonung im Jenaer Singerwäldchen angepflanzte junge Bäume freischneiden, um ihnen das Weiterwachsen zu ermöglichen.“

Die Kindersprachbrücke ist seit 2022 Träger des Thüringer Qualitätssiegels „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Diesem wollen die Mitglieder des gemeinnützig arbeitenden Vereins gerecht werden, sagt Krehnscherper.

Ausstellungseröffnung: 4. September, 13 Uhr im Jenaer Stadtlab