Jenaer Kirchenkreis bastelt Adventskalender für Senioren

Jena. Martinsprojekt der Kinder des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Jena: Sie haben Adventskalender gebastelt für Menschen in Pflegeheimen.

Mit dem Martinsfest am 11. November beginnt die adventliche Fastenzeit, eine Zeit, die als Fastenzeit nur noch selten wahrgenommen wird. Denn es ist ja auch schwer: Lebkuchen, Weihnachtsschokolade, gefüllte Stiefel zum Nikolaus – überall Süßes.

Auch in den Adventskalendern. Aber was wäre Advent ohne sie? Adventskalender verkürzen das Warten ein bisschen. Für Kinder sind Adventskalender ab dem 1. Dezember nicht mehr wegzudenken. Aber wie ist das mit Erwachsenen? Haben die auch Adventskalender? Was ist mit alten Menschen, die allein leben oder in einem Pflegeheim? Haben diese einen Adventskalender?

Die kleinen Basteleien der Kinder, die nun die Adventskalender füllen werden. Foto: Ev.-Luth. Kirchenkreis Jena

Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Jena hat sich über diese Fragen Gedanken gemacht. Und eine Idee gehabt. Bis zum Martinstag, 11. November, haben viele Kindergruppen aus dem gesamten Kirchenkreis viele kleine Geschenke gebastelt, die nun von den Gemeindepädagoginnen und -pädagogen in Adventskalender verpackt werden. In den nächsten Tagen werden diese Adventskalender von Seniorenpfarrerin Susanne Jordan und von Isa Schmiedgen an verschiedene Pflegeheime verteilt.

Das Gertrud-Schäfer-Haus konnte am Mittwoch bereits für ihre Wohngruppen ihre Kalender in Empfang nehmen. So können dann ab dem 1. Dezember die Bewohnerinnen und Bewohner jeden Tag ein Geschenk der Kinder mit Vorfreude auf das Weihnachtsfest öffnen.

„Ein ganz großer Dank geht hierbei an die beiden Kindertagesstätten Buratino und Himmelszelt, die das Projekt tatkräftig unterstützt haben“, sagt Johannes Schleußner vom Kirchenkreis.