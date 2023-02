Jenaer Klangwelt-Nachwuchs fährt zum Landeswettbewerb

Jena. „Jugend musiziert“: Solistenensemble überzeugt die Jury im Musikgymnasium Belvedere in Weimar.

Mit 23 von 25 möglichen Punkten hat sich das „Solistenensemble der Junior-Brass-Band Klangwelt“ beim Regionalwettbewerb Ostthüringen von „Jugend musiziert“ die Teilnahme am Landeswettbewerb gesichert. Er findet vom 17. bis 19. März in Greiz statt.

Gustav Nitsche (Kornett), Anton Song (Althorn), Siiri Bergmann (Althorn) und Leopold Richter (Bariton) waren dabei mit ihren jeweils zehn Jahren sogar die jüngsten Teilnehmer, die sich dem herausfordernden Wertungsspiel in der Kategorie „Kammermusik Blasinstrumente gemischt“ im Musikgymnasium Belvedere in Weimar gestellt haben. Sie überzeugten die Fachjury mit einem facettenreichen Programm, zu dem unter anderem Werke von Holst und Vivaldi gehörten.

Ensembleleiter sind stolz

Neben dem Team der Orchesterschule Klangwelt sind insbesondere die Ensembleleiter Andrea Hobson und Alexander Richter sehr stolz auf das Ergebnis. „Wenn man bedenkt, dass es in den letzten Jahren pandemiebedingt enorm schwierig war, kammermusikalisches Zusammenspiel zu trainieren, ist das Abschneiden unserer Schüler absolut beeindruckend – zumal sie alle noch sehr jung sind. Es ist ihnen gelungen, sich in kürzester Zeit aufeinander einzustellen und miteinander zu musizieren“, sagen sie.

An der Orchesterschule Klangwelt des Blasmusikverein Carl Zeiss Jena können Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren ein Blechblas- oder Schlagwerkinstrument erlernen. Bereits nach wenigen Monaten Einzelunterricht beginnt das Musizieren in der Gemeinschaft. Dazu gibt es an der Musikschule zahlreiche Nachwuchsformationen – von den Minikids bis zur Jugend-Brass-Band. Alle Ensemble proben wöchentlich gemeinsam und haben sogar kleinere Auftritte in Jena und der Region.