Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Klimanetz mahnt Klimaschutz an

Das Jenaer Klimanetz mahnt an, den Klimaschutz in der Stadt auch in der Corona-Krise nicht zu vergessen. So erinnert es an den Entwurf des 3. Leitbildes für Energie und Klimaschutz 2021-2030. Die Diskussion darüber sei offenbar ins Stocken geraten, mutmaßen Gabriele Rönnefarth und Joachim Misselwitz für das Klimanetz.

So hat der Klimaschutz-Beirat Jena nach monatelanger Diskussion den Entwurf des Leitbildes erarbeitet und bereits am 29. Januar verabschiedet und der Stadtverwaltung übergeben. Es ist am Pariser Übereinkommen von 2015 ausgerichtet. Das Erreichen der darin formulierten Ziele erfordere deutlich wirkungsvollere Maßnahmen und Instrumente als bisher.

Bevor der Entwurf als verbindliche Beschlussvorlage im Stadtrat diskutiert werden kann, sei eine umfassende und breite Diskussion in den vorgeschalteten kommunalpolitischen Gremien der Stadt Jena und möglichst auch der angrenzenden Landkreise notwendig, um die Auswirkungen auf die Stadt- und Verkehrsplanung, auf die Entscheidungen zur Planung beziehungsweise Sanierung kommunaler Liegenschaften zu erkennen.

Dieser Prozess sollte bereits Ende März abgeschlossen sein. Seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie scheint der Prozess zu stocken. „Deshalb erinnern wir als Klimanetz Jena an diese drängende kommunalpolitische Aufgabe – damit diese nicht ganz von der Diskussion ums Corona-Krisen-Management verdrängt wird.“ Man vergebe sonst die Chance, die Vorgaben der Pariser Klimakonferenz von 2015, des Thüringer Klimagesetzes von 2018 und des Klimaschutzgesetzes der Bundesregierung 2019 zu erreichen.