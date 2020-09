Jenaer Klinikmitarbeiter auf Wiese im Drackendorfer Park im Einsatz

Jena. Aktion für die Artenvielfalt in Jena: Klinikmitarbeiter stechen Orientalisches Zackenschötchen

Mit langen Unkrautstechern ausgestattet, ging es dem Orientalischen Zackenschötchen an den Kragen: Mitarbeiter des Universitätsklinikums Jena (UKJ) haben am Mittwoch für mehrere Stunden ihren Arbeitsplatz in Büros, Laboren und Behandlungsräumen gegen die große Wiese im Drackendorfer Park getauscht.

Seit der Renaturierung und Umgestaltung des UKJ-Geländes im Jahr 2016 existiert hier eine so genannte extensive Mähwiese: Zweimal im Jahr wird gemäht, ansonsten gedeiht die Vegetation ohne menschliche Eingriffe. Das Problem: Das äußerst fortpflanzungsfähige Zackenschötchen hat sich hier bereits ausgebreitet und würde – lässt man der Entwicklung freien Lauf – in kurzer Zeit die einheimischen Arten der Wiese weitgehend verdrängen

Pflanze in der Stadt verbreitet

Im Jenaer Stadtgebiet ist die Pflanze bereits weit verbreitet: auf Böschungen, an Weg- und Feldrändern, auf Wiesen und Trockenrasen. Das Zackenschötchen blühe nur für einen begrenzten Zeitraum, sagt Helene Hennig. „Auf einer artenreichen Wiese blühen hingegen zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Pflanzen, so dass Insekten und somit auch Vögel immer ausreichend Nahrung finden – so bleibt das Nahrungsnetz intakt“, sagt die Expertin von der Regionalen Aktionsgruppe Saale-Holzland, die zum Aktionstag noch drei engagierte Bürger mitgebracht hatte.

Hennig kümmert sich im Projekt „Management invasiver Neophyten in den FFH-Gebieten um Jena“ darum, dass sich eingeschleppte Pflanzen nicht weiter verbreiten. „Als direkter Nachbar zu einem Naturschutzgebiet müssen wir als Klinikum Rücksicht nehmen auf die dortige Artenvielfalt“, sagt Marc Hoffmann von der Stabsstelle Umweltschutz am UKJ.

32 Mitarbeiter in Aktion

32 Klinikumsmitarbeiter gingen ans Werk, unter ihnen das gesamte Team der Sektion Translationale Neuroimmunologie von der Klinik für Neurologie. „Wir sind von der Resonanz wirklich positiv überrascht“, sagt Hoffmann. Hennig hatte die freiwilligen Helfer mit Unkrautstechern und dem notwendigen Know-how versorgt, so dass die Pflanzen mitsamt ihrer tiefen Pfahlwurzeln ausgestochen werden konnten.

Claudia Schwartz-Hölbing, Teamleiterin am UKJ für die Außenanlagen, hatte zuvor eine Bestandsaufnahme des Wiesenstücks vorgenommen und die Eindringlinge, die entfernt werden sollten, markiert. Am Ende der Aktion kamen rund 2,5 Kubikmeter entfernte Pflanzen zusammen. Wie wirksam die Aktion war, wollen die Akteure im nächsten Frühjahr prüfen.