Jenaer Klinikum fehlen Blutspenden

Jena. Auch am Jenaer Uniklinikum werden die Blutreserven weniger. Ärztin blickt besorgt in die Zukunft und ruft zur Blutspende auf.

Wie in ganz Thüringen fehlt es auch am Uniklinikum Jena an Blutspenden. „Aktuell befinden wir uns in einem regelrechten Spendenloch – und das obwohl die Sommerferien und damit die traditionell eher blutspendearme Zeit noch nicht einmal begonnen hat,“ blickt Silke Rummler, Geschäftsführerin des Instituts für Klinische Transfusionsmedizin am UKJ, besorgt in die Zukunft. Deswegen ruft sie zur Blutspende auf. Neben den regulären Öffnungszeiten in der Bachstraße 18 sind alle zu einem Sondertermin am 7. Juni von 10 bis 15 Uhr in das Laborzentrum des UKJ nach Lobeda eingeladen.

Um Wartezeiten zu verkürzen, wird um eine telefonische Anmeldung unter 03641 9-32 55 21 oder 03641 9-39 39 39 gebeten.