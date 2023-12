Jenaer Krebsexperte bei der José-Carreras-Gala

Der spanische Opernsänger José Carreras steht auf der Station vor Ärzten und Schwestern im November 2017 in Jena im Universitätsklinikum. Carreras übergibt hier am selben Tag eine Behandlungseinrichtung für Krebs-Patienten.

Jena. Andreas Hochhaus vom Universitätsklinikum beantwortet am 14. Dezember in Expertenchat die Fragen der Zuschauer.

Traditionelle Expertise in guter Gesellschaft: Neben zahlreichen nationalen und internationalen Künstlern wird der Jenaer Krebsexperte Andreas Hochhaus auch bei der 29. José-Carreras-Gala am 14. Dezember teilnehmen. Als Experte im Chat der Benefiz-Veranstaltung beantwortet der Hämatologe Zuschauerfragen zu Leukämien und verwandten Bluterkrankungen. Die Gala findet in Leipzig statt und wird ab 20.15 Uhr vom MDR übertragen.

Sein Expertenwissen ist gefragt: Andreas Hochhaus, Direktor der Klinik für Innere Medizin II am Universitätsklinikum in Jena Foto: Anna Schroll / Universität Jena

„Ich freue mich schon darauf, die Gala auch in diesem Jahr wieder mit meiner Expertise unterstützen zu dürfen. Denn bei der Behandlung von Leukämien gab es in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte, zu denen José Carreras mit seiner Stiftung einen erheblichen Beitrag geleistet hat“, sagt Hochhaus. Er ist Direktor der Klinik für Innere Medizin II am Universitätsklinikum Jena.

Die José-Carreras-Leukämie-Stiftung hat in den vergangenen 29 Jahren mehr als 235 Millionen Euro an Spenden gesammelt und damit mehr als 1300 Projekte gefördert – unter anderem auch am UKJ: Beispielsweise unterstützte die Stiftung junge Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen der Medizinischen Fakultät Jena bei der Durchführung ihrer Studien.

Außerdem finanzierte sie verschiedene Forschungsprojekte und förderte auch den Bau der José-Carreras-Stammzelltransplantationseinheit am UKJ, die José Carreras bei seinem Besuch in Jena im Jahre 2017 eingeweiht hatte.

Der Experte aus Jena ist im Chat der Veranstaltung unter experten@carreras-stiftung.de. zu erreichen.