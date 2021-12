Jenaer Krebsexperte virtuell bei der Carreras-Gala zu Gast

Andreas Hochhaus leitet die Klinik für Innere Medizin II am UKJ und ist Experte im Chat der José-Carreras-Gala am 16. Dezember.

Jena. Andreas Hochhaus beantwortet am Donnerstagabend Fragen der Zuschauer.

Neben zahlreichen nationalen und internationalen Künstlern wird der Jenaer Krebsexperte Andreas Hochhaus, Direktor der Klinik für Innere Medizin II am Universitätsklinikum Jena, virtuell an der 27. José-Carreras-Gala teilnehmen, die am 16. Dezember in Leipzig stattfindet und um 20.15 Uhr vom MDR übertragen wird.

Im Expertenchat der Benefiz-Veranstaltung wird der Hämatologe den Zuschauern Fragen zu Leukämien und verwandten Bluterkrankungen beantworten. „Ich freue mich darauf, die Gala auch in diesem Jahr wieder unterstützen zu dürfen. Wir haben bei der Behandlung von Leukämien in den letzten Jahren deutliche Fortschritte gemacht. José Carreras hat mit seiner Stiftung einen erheblichen Beitrag geleistet“, sagt Hochhaus. Die Stiftung unterstützt Nachwuchswissenschaftler der Medizinischen Fakultät Jena. Mit einer Million Euro förderte die Stiftung auch den Bau der José-Carreras-Stammzelltransplantationseinheit am UKJ, die José Carreras bei seinem Besuch in Jena im Jahre 2017 eingeweiht hatte.

Expertenchat: experten@carreras-stiftung.de