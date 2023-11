Jenaer Krebslauf: 1000 Startplätze vergeben

Jena. Bei dem Jenaer Volkslauf zählte jeder gelaufene Kilometer

Die Veranstalter waren begeistert: 580 Menschen zogen im Stadion ihre Runden, insgesamt wurden alle 1000 Startplätze vergeben. Die Thüringische Krebsgesellschaft hat am Samstag den 3. Thüringer Krebslauf organisiert.

Die Teilnehmer konnten beim Präsenzlauf im Stadion in Lobeda-West in Jena ihre Kilometer sammeln oder in der individuellen Bewegungswoche davor. Jeder gelaufene Schritt, jeder Joggingkilometer, jeder Spaziergang zählten. Jüngste Teilnehmerin war Charlotte Lübeck mit zehn Monaten. Zunächst war sie zu Fuß unterwegs, dann absolvierte sie im Tragegurt der Mutter die Strecke. Mit 86 Jahren war Bernhard Schorcht der älteste Teilnehmer. Viele Partner unterstützten den Lauf der Krebsgesellschaft.