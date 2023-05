Jenaer Kundgebung: Nicht mit der Menschwürde vereinbar

Die Kundgebung beginnt am Jenaer Holzmarkt.

Jena. Demonstration gegen das Asylbewerberleistungsgesetz im 24. Mai in Jena

Die Seebrücke und das Medinetz Jena, veranstalten am Mittwoch, 24. Mai, ab 18 Uhr eine Demonstration mit der Forderung, das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) abzuschaffen. Es werden 500 Menschen erwartet. Die Demonstrationsroute führt vom Holzmarkt bis zum Spitzweidenweg.

In dieser Woche gibt es bundesweit Aktionen gegen das AsylbLG, anlässlich des 30. Jahrestags. Die Veranstalter fordern die Abschaffung des Gesetzes, weil AsylbewerberInnen betroffen seien von diesen Punkten: Leistungen unter dem Existenzminimum, unzureichender Gesundheitsversorgung, verpflichtender, unterbezahlter gemeinnütziger Arbeit, fehlender Integration in den Arbeitsmarkt, Unterbringung in Sammellagern mit Wohnsitzauflagen.

Das AsylbLG bedeute eine massive Einschränkung der Grundrechte von geflüchteten Menschen, die in der Bundesrepublik Schutz suchen, und sei nicht mit der Menschenwürde zu vereinbaren. Menschenrechtsorganisationen, Wohlfahrtsverbände und Kirchen seien sich seit Einführung des Gesetzes einig, dass das Asylbewerberleistungsgesetz wieder abgeschafft werden müsse. Dafür wolle man am Mittwoch gemeinsam auf die Straße gehen.