Jenaer Kundgebungen zum Kriegs-Jahrestag

Kundgebung in Jena zum Jahrestag des Kriegsausbruchs in der Ukraine

Jena. Jeweils 200 Menschen auf zwei Demonstrationen, die zum Jahrestags des Angriffskriegs in Jena stattfanden

Etwa 200 Menschen kamen am Jahrestag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf dem Holzmarkt zusammen. Die Initiative „Ukrainer in Jena“ und der Verein „Ukrainische Landsleute in Thüringen“ hatten unter dem Titel: „365 Tage Widerstand - Besatzer raus! Frieden und Freiheit für die Ukraine!“ zur Kundgebung und zu einem Rundgang geladen. An der Stadtkirche kamen auf Einladung des Friedenskreises Jena etwa ebenso viele Menschen zusammen. Die Kundgebung stand hier unter dem Titel „Verhandlungen statt Panzer!“.