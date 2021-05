Jenaer Kunstverein eröffnet das Ausstellungsjahr

Jena. Der in Jena geborene Enrico Sutter präsentiert die Schau „A still Life“

Nach langer Pause freut sich der Jenaer Kunstverein, das Ausstellungsjahr 2021 eröffnen zu können. Ab 21. Mai präsentiert der in Jena geborene Enrico Sutter (*1983) die Schau „A still Life“ in der Galerie im Stadtspeicher. Zu sehen ist eine Auswahl von Werken, die in dieser Form erst- und zum Teil auch einmalig präsentiert werden.

Neben einer Videopräsentation stellt Sutter großformatige Fotografien aus, die auf performativen Inszenierungen von teils malerisch bearbeiteten und auf Menschen drapierten Stoffen basieren. Zudem entsteht in der Galerie aus ebendiesen Stoffen in Kombination mit gesammelten Materialien eine skulpturale Raum-Installation. Sutters künstlerisches Repertoire umfasst Malerei, Skulptur, Fotografie und Performance – doch überwiegend nicht im klassischen Sinne. Eine Besonderheit seiner experimentellen Arbeitsweise liegt darin, dass Kunstgattungen und Techniken miteinander verwoben sind, sich gegenseitig durchdringen und auseinander hervorgehen. So kreiert Sutter neue Formen der Malerei und Skulptur, indem er sie in Performances mit darstellenden Künstler:innen oder Laien zum Leben erweckt. Diese flüchtigen und ereignishaften Momente transformiert er wiederum in fotografische Standbilder.

bis 31. Juli, Mi, Fr, Sa 12 bis 16 Uhr, Do 12 bis 19 Uhr, Eintritt frei