Jenaer Kurzfilmfestival behandelt Jugendproteste in DDR

Zum nächsten Internationalen Kurzfilmfestival „cellu l’art“ in Jena spricht Peter Wensierski, Journalist und Experte für jugendliche Protestbewegungen in der späten DDR. Seinen Beobachtungen der Gegenkultur in Jena werden mit Filmaufnahmen gegenübergestellt, zu einer Diskussionsrunde sind weitere lokale Protagonisten geladen, teilen die Veranstalter mit.

Den Kern des Filmprogramms vom 21. bis 26. April im Volksbad Jena unter dem Motto „Ohne Mauern / Without Borders“ bildet der internationale Wettbewerb mit etwa 30 Filmen aus aller Welt. Im Rahmen des Länderschwerpunktes zur Kurzfilmlandschaft Japans wird auch ein Programmblock zum japanischen Horrorkurzfilm gezeigt.

Filme zeihen ohne Mauern der Zensur

Das Jenaer Kurzfilmfestival kooperiert mit dem iranischen Khorshid Filmfestival, so seien im Herbst bereits deutsche Experimentalfilme im Iran gezeigt worden. Nun können Besucher in Jena ihrerseits Filme aus der islamischen Republik sehen. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, ohne Mauern der Zensur und im Sinne der Meinungsfreiheit Filmen eine Leinwand zu geben, die sie in ihrem Herkunftsland nicht bekommen“, teilt das Team vom Festival mit.

Eröffnet wird das Festival am 21. April mit dem traditionellen kostenlosen Open-Air-Kino am Faulloch. Neben Filmhighlights der vergangenen Jahre und einem Auftritt der Jenaer Band „Baba Yaga“ werde es an diesem Abend die letzte Möglichkeit geben, Karten für das Festival zu Vorverkaufspreisen zu erwerben.