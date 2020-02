Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Landschaft mit Liebe

Über 200 Seiten, 300 Fotografien, Zeichnungen, Skizzen, Karten und Landschaftsschnitte sowie elf Autoren: Mit der neuen Broschüre aus der Reihe „Schriften zur Stadtentwicklung“ hat das Dezernat Stadtentwicklung und Umwelt ein Standardwerk mit Empfehlungen zu Erhalt und Entwicklung der Landschaftsstruktur vorgelegt. Idee und Konzept erarbeiteten der vormalige Jenaer Stadtarchitekt Matthias Lerm und Landschaftsarchitekt Wolfram Stock.

Auch ein Beitrag zur Tourismusförderung

Nach fünfjähriger Recherchearbeit stellten beide einen Extrakt ihrer Tätigkeit in der Landschaftspflege zusammen. „Es ist der richtige Zeitpunkt für dieses Projekt“, sagte Matthias Lerm. In seinen Beiträgen beschäftigt er sich mit dem Spannungsverhältnis des Menschen in der Landschaft. Ein Fotoessay zeigt gelungene und negative Beispiele von Gestaltungen aus Jena und Eindrücke von seinen Reisen. Weit mehr als Illustrationen sind die Aquarelle und Skizzen von Andreas Eichstaedt. Er zeigt mit klaren bildnerische Ideen verschiedene Gestaltungskriterien. „Jenas Landschaft bildet den Kern der Attraktivität unserer Stadt. Somit ist der Band auch ein Beitrag zur Tourismusförderung“, sagte Wolfram Stock. Jena sei eben nicht nur der flüchtige Blick von der Autobahn, sondern auch ein Beispiel an Landschaftsästhetik und gelebter Ökologie. Besonders im Stadtforst werde hervorragende Arbeit geleistet.

Bürgermeister Christian Gerlitz lobte die Schrift. „Die enthaltenen Anregungen sind ein Angebot und eine Herausforderung an jeden einzelnen, Landschaft mit Liebe zu gestalten. Die Ideengeber Lerm und Stock haben nun ein wissenschaftliches Fundament für die Arbeitsprozesse der Stadtgestaltung vorgelegt – für Jena und sicher auch für andere Städte.“ Besonderer Dank gilt neben den Co-Autoren Siliva Streibich vom Fachdienst Stadtplanung, die das Projekt wesentlich zur Vollendung gebracht hat. Bei ihr ist die Schrift auch für Interessierte erhältlich.

Die Schrift liegt ebenfalls als PDF vor. Unter diesem Link stehen die aktuelle und auch alle weiteren „Schriften zur Stadtentwicklung“ zum Herunterladen bereit. https://planen-bauen.jena.de/de/schriftenreihe-schriften-zur-stadtentwicklung